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黎姿靚爆「出山」 東周刊獨家直擊視后中環晒功架 展現超勁「戲」場

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-17 HKT

今年54歲的黎姿（現名馬黎珈而），自2008年嫁給富商馬廷強後，便全面引退，專心照顧家庭之餘，更將弟弟的醫學美容生意打理得有聲有色，搖身一變成為上市公司的CEO，商界女強人形象深入民心。

網民盼黎姿復出拍劇

多年來，粉絲敲碗敲到手軟，盼望黎姿能夠復出拍劇，更有製作公司以天價利誘，但都未能打動她。不過，本刊日前就捕獲黎姿，在中環一間畫廊進行拍攝，大晒視后演技，更吸引不少途人的目光！

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黎姿現身畫廊進行拍攝

日前下午4時許，她被捕獲現身中環一間畫廊，今次拍攝陣容相當鼎盛，幕後工作人員接近20人，亦吸引了不少途人在門外圍觀。黎姿縱使已經多年沒有拍劇，但演技不僅沒有生疏，反而更加爐火純青。當天，全程保持着微笑的她，無論蹺腳、漫步，還是凝望，一舉手一投足都充滿「戲」場。

黎姿肌膚緊緻到反光

雖然黎姿已年過半百，更是三女之母，但整個人容光煥發，充滿自信；另肌膚更緊緻到反光，彷彿剝殼雞蛋一樣滑嫩，簡直像時光倒流20年，絕對是「凍齡女神」。

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