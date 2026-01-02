Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

54歲黎姿新年罕有解放性感  豐滿上圍撐爆低胸晚裝  展現火辣高貴氣質美不勝收

影視圈
更新時間：16:30 2026-01-02 HKT
發佈時間：16:30 2026-01-02 HKT

現年54歲、前TVB一線花旦黎姿（現名馬黎珈），雖然已淡出螢光幕多年，但一舉一動依然是外界焦點。踏入新一年，這位昔日的凍齡女神、現時的上市公司CEO，在社交媒體上激罕發佈多張性感美照，祝賀新年，其驚人狀態立即引起熱議。

黎姿新年展現少女身材

從照片中可見，黎姿悉心打扮，身穿一襲粉紅色絲質低胸晚裝，氣質高貴。晚裝的貼身剪裁與胸前的閃石點綴，完美勾勒出她凹凸有致的曲線，罕有地展現出豐滿的上圍，性感又不失典雅，令人眼前一亮。已年過半百的她，無論是容貌或身材都維持在巔峰狀態，皮膚緊緻光滑，臉上幾乎看不見任何皺紋，配上甜美燦爛的笑容，散發出濃濃的少女感，歲月彷彿沒有在她身上留下任何痕跡。

相關閱讀：黎姿突現身TVB電視城疑復出？厚衣難掩豐滿身材：好耐冇嚟過 古裝街攬實影后好姊妹

黎姿早已離開娛樂圈

黎姿的代表作包括《金枝慾孽》、《倚天屠龍記》以及電影《古惑仔》中的「細細粒」，早已是觀眾心中的經典。自2008年嫁給富商馬廷強並育有三女後，她便專心相夫教女，近年更鮮有作性感打扮，這次的新年「福利照」可謂讓粉絲大飽眼福。

黎姿息影後成商界女強人

如今的黎姿不僅是賢妻良母，更是一位成功的商界女強人。她為了代胞弟黎嬰打理醫學美容生意，毅然投身商界，現為上市公司「卓珈控股」的主席、執行董事兼行政總裁。公司在她的帶領下，於2019年成功由創業板轉往主板上市，事業成就斐然。

相關閱讀：黎姿出租中半山騰皇居豪宅  創租價歷史新高每年穩袋百萬  棄影從商吸金力強成上市公司主席

黎姿生活富貴

除了經營美容王國，黎姿的投資眼光亦相當獨到。早前，她將名下位於中半山騰皇居的一個三房豪宅單位出租，月租高達8.3萬港元，創下該屋苑同類單位的租金新高。該單位於2017年由她以4,400萬連車位買入，如今每年單是租金收入便穩袋近百萬，足見其富貴生活。

黎姿曾歷家庭困境

黎姿今天的成就，背後是一段奮鬥史。她出身於演藝世家，但童年並非一帆風順。祖父母去世後，因父親慘被騙走家產，一家四口由何文田豪宅搬到僅200多呎的九龍城東頭邨居住。當時，她的父親因腦膜炎導致失聰，視力亦欠佳，只能在健身會所當雜工，家庭重擔全落在當貨車司機的母親身上。黎姿自小懂事，很早便投身演藝圈，為家庭分憂。如今憑藉自己的努力，從昔日的花旦蛻變成百億CEO，絕對是美貌、智慧與毅力並重的典範。

