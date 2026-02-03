黎姿為父慶生三代同堂幸福滿瀉！88歲爸爸展現驚人記憶力 精神矍鑠更勝從前

現年54歲的「凍齡女神」黎姿（Gigi Lai）昨日（2日）在社交媒體上分享了一系列為爸爸慶祝88歲生日的溫馨照片與短片，一家四口齊聚一堂，其樂融融的畫面，再次感動了無數網民。在黎姿的發文中，生日宴設於一間雅緻的餐廳，場面溫馨而隆重。黎姿與母親、弟弟黎嬰，一同為黎爸爸慶生，餐桌上不僅有舖滿新鮮草莓的生日蛋糕，更有一個巨大的壽桃，周圍還伴著許多小壽桃、花生及金箔點綴的糕點，氣派十足。

黎姿在爸爸身邊的每一天都令她成長

黎姿還為爸爸準備了一個用金粉寫著「福如東海，壽比南山，生日快樂」的鏡框，除了傳統的祝壽食品，從照片中還能看到臘味煲仔飯、燒鵝、上湯浸莧菜等豐富佳餚，充滿家庭溫馨的味道。黎姿在帖文中寫道：「親愛的爸爸，祝您88歲生日快樂，您對中國文學的熱愛深深感染了我，每一首詩、每一幅畫作都是您精神的縮影。在您身邊的每一天都讓我成長，願您常吟詩作畫陪伴我們。」

黎姿帶領大家為父親高唱生日歌

在慶生短片中，黎姿像個小女孩般，站在父親身後，一邊拍手，一邊興奮地帶領大家為父親高唱生日歌，臉上掛著幸福滿溢的笑容。黎爸爸在燭光前許願，精神看起來相當不錯。最令人驚喜的是，在另一段影片中，黎爸爸中氣十足地朗誦了一段詩詞，吐字清晰，思路敏捷，可見他身體非常硬朗，記憶力驚人。黎姿的3名女兒雖然沒有出鏡，但當公公吟詩時，聽到有小女孩陪着吟詩的聲音，相信黎爸爸的文學修養，感染了黎姿和孫女們。

黎姿分享與家人到珠海旅行照片

黎姿還分享多張與家人到珠海旅行的照片，黎姿帶人家人去到珠海大劇院、富華里等地打卡，當然還有與細佬黎嬰的合照，十分溫馨，當中更見黎爸爸的山水畫作。自從弟弟遭遇意外後，黎姿毅然在事業高峰期息影，接手其美容生意，並十多年如一日地給予無微不至的照顧，不少網民都讚黎姿為家庭多年來不辭勞苦：「強大的女人」、「人美心更美，不折不扣的美人「為了家人，放棄自己一生生命！」

