古巨基「緊張大師」上身親護送補習  《東周刊》獨家爆力谷6歲大仔讀頂尖國際學校

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-10 HKT

現年53歲的古巨基（基仔），與57歲的太太陳韻晴（Lorraine），繼5年前誕下大兒子古晉匡（Kuson）後，今年元旦再投下驚喜彈，宣布家庭再添新成員，迎來第二名兒子Kuderson。Lorraine以57歲超高齡再次順利誕子，她的無比勇氣與偉大的母愛，獲得外界無數的祝福。

古巨基夫婦為栽培兒子費盡心力

《東周刊》日前拍到Lorraine產後的最新狀況。現場所見，她極速修身，身形零走樣。至於靜悄悄做第二任爸爸的基仔，就繼續發揮「廿四孝老竇」的本色，湊完大仔Kuson放學，又親自護送他去補習，事事親力親為，絕不假手於人。據悉，基仔兩公婆現時已經「全副武裝」，幫6歲的大仔展開升學大作戰，目標是香港頂級的國際學校。

相關閱讀：古巨基首晒細仔正面照  樣貌精靈可愛五官神複製爸爸  5歲大仔抱弟寫揮春暴風成長

古巨基妻子面色略顯憔悴

坐完月無耐的Lorraine與基仔現身天后，貼地幫襯街邊檔買雞蛋仔。當日所見，產後的Lorraine極速修身，零水腫之餘，一身全黑打扮配西裝褸，十分型格！雖然身材冇走樣，但可能一湊二長期作戰，素顏上陣的她，面色略顯憔悴，眼肚位置更出現大大個黑眼圈，看來湊初生B真係唔容易。

古巨基「緊張大師」上身

買完雞蛋仔，7人車直駛學校門口，Lorraine落車親自接大仔放學。現場所見，Kuson精靈活潑、眼仔睩睩，一見到有雞蛋仔食，開心得笑到見牙唔見眼。之後，Kuson去銅鑼灣上興趣班，今次輪到穿上綠色恤衫內襯比卡超T恤，佩戴紅色帽的基仔，sharp醒登場！兩公婆齊齊護送Kuson上一棟商業大廈，基仔全程「緊張大師」上身，拖到大仔實一實，睇得出他對呢粒「心肝椗」非常着緊；而有爸爸陪伴的Kuson，全程蹦蹦跳，心情靚爆。

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4lfk8MK

相關閱讀：古巨基妻疑產二胎多時 57歲Lorraine上月照片曝光 網民觀察狀態：早已秘密產子？

