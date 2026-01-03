古巨基妻疑產二胎多時 57歲Lorraine上月照片曝光 網民觀察狀態：早已秘密產子？

現年53歲的歌手古巨基，元旦日在IG無預警報喜，宣布57歲的太太陳韻晴（Lorraine）已順利誕下第二胎兒子，為家庭再添新成員，大仔Kuson也正式榮升哥哥。Lorraine繼52歲誕下Kuson後，再次以57歲超高齡順利產子，其勇氣與毅力令人佩服，也足見母愛之偉大。但於喜訊公佈後，有網民對於B仔的出生時間議論紛紛，憑12月流出的一張照片，猜測Lorraine早已秘密產子。

古巨基太太12月沒見巨肚

事緣去年12月，古巨基到美國三藩市及洛杉磯舉行巡迴演唱會，當時太太Lorraine及大仔Kuson也全程貼心陪伴。根據當時網民在餐廳偶遇他們一家時拍下的照片可見，古巨基身穿黑白花紋毛衣，頭戴冷帽，而另一張照片中，Lorraine身形依舊纖瘦苗條，完全沒有臨盤孕婦的模樣。因此，不少人猜測B仔可能早已出生，而憑Lorraine 12月時已完全收身，甚至認為Lorraine產子的時間，並不是近月發生，古巨基只是選擇在元旦這個好日子才正式對外公佈。

古巨基望兩兒子未來可互相照顧

古巨基在長文中透露，這是2025年一件讓他十分感動的事，並坦言誕下第二胎是為了完成大仔Kuson的心願。他感性地寫道：「我和太太本身也有兄弟姊妹，我們都很了解長大成人後家中有兄弟姊妹，能夠互相照應互相分擔的手足情真的很重要。」字裡行間充滿了對家庭的愛與感恩。

