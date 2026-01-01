Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛

影視圈
更新時間：20:16 2026-01-01 HKT
發佈時間：20:16 2026-01-01 HKT

現年53歲的古巨基，今日元旦日投下震撼彈，於IG宣布再做爸爸，他於IG上載一張BB小手相，宣布和57歲的太Lorraine再誕B，並希望大仔Kuson和弟弟相親相愛。

古巨基毫無預警再做爸爸

古巨基於IG表示：這是在2025對於我和太太和Kuson一件非常感動的事，想在2026新年新開始的一天跟大家分享。忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說好想有個弟弟/妹妹。因為我和太太本身也有兄弟姊妹，我們都很了解長大成人後家中有兄弟姊妹，能夠互相照應互相分擔的手足情真的很重要。畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。感恩願望成真，Kuson和弟弟相親相愛，我會繼續做個好丈夫、好爸爸！

古巨基2015年娶Lorraine

古巨基一直是顧家好男人，並對家中兒子錫到燶，自兒子出世後為家庭暫緩事業，專心陪伴5歲囝囝古晋匡（Kuson）成長。早前古巨基就陪兒子到香港加拿大國際學校考察，為Kuson升小一做準備。而在今年初，古巨基已透露當時為讀K2的兒子搵心儀小學，帶兒子去小學面試，開騷要等囝囝升小學後才籌備。古巨基今次被網民偶遇的學校，是香港頂級國際學校之一，留位費已索價8萬元，而小學的全年學費約為210,900元。古巨基與太太Lorraine因工作日久生情，展開長達20年的地下情。直至2014年古巨基在社交平台宣布婚訊，翌年在港補辦婚宴。據悉，Lorraine家境富裕，甘願為古巨基做助手多年，一直在背後默默支持另一半。

相關閱讀：古巨基操心兒子升小一親自考察名校 頂級國際學校一年學費XX萬留位索價8萬

