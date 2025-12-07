古巨基操心兒子升小一親自考察名校 頂級國際學校一年學費XX萬留位索價8萬
更新時間：12:00 2025-12-07 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-07 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-07 HKT
53歲的古巨基（Leo）自兒子出世後為家庭暫緩事業，專心陪伴5歲囝囝古晋匡（Kuson）成長。日前有網民在小紅書透露，目擊古巨基陪兒子到香港加拿大國際學校考察，為Kuson升小一做準備。
古巨基開騷要讓路
早在今年初，古巨基已透露當時為讀K2的兒子搵心儀小學，帶兒子去小學面試，開騷要等囝囝升小學後才籌備。古巨基今次被網民偶遇的學校，是香港頂級國際學校之一，留位費已索價8萬元，而小學的全年學費約為210,900元。
相關閱讀：古巨基借AI尋隱世靚聲 積極培育新一代音樂人 跨代合作出碟未有期
古巨基與太太Lorraine因工作日久生情，展開長達20年的地下情。直至2014年古巨基在社交平台宣布婚訊，翌年在港補辦婚宴。據悉，Lorraine家境富裕，甘願為古巨基做助手多年，一直在背後默默支持另一半。
古巨基投資有道
古巨基曾在樂壇紅極一時，亦投資有道，早在1997年已開始投資物業，高峰期曾擁有多達9項物業，總值達2億港元。有指古巨基因與太太的眼光精準，多年來在物業市場均有斬獲，因此近年為家庭減產，仍然吸金力驚人。
相關閱讀：衛蘭世巡首站廣州揭開序幕 感謝音樂伯樂黎明雷頌德給予好作品 嘉賓古巨基分享不敢唱「大哥」原因
最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
2025-12-06 11:21 HKT
獨家猛料│徐雨石為黃嘉雯建功？
23小時前
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
2025-12-06 11:00 HKT
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
2025-12-06 11:00 HKT
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
2025-12-06 09:00 HKT