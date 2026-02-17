古巨基首晒細仔正面照  樣貌精靈可愛五官神複製爸爸  5歲大仔抱弟寫揮春暴風成長

現年53歲的歌手古巨基（Leo）與57歲的太太陳韻晴（Lorraine），繼5年前誕下大兒子Kuson後，於今年元旦日無預警傳來喜訊，宣布家庭再添新成員，迎來第二位公子。Lorraine以57歲超高齡再次順利誕子，其無比的勇氣與偉大的母愛，收穫了外界無數的祝福。

古巨基細仔五官和爸爸如倒模

到馬年大年初一，古巨基首次在IG上載了二兒子的正面照片，跟廣大粉絲和網民拜年，並正式公布細仔的英文名為Kuderson。從照片中可見，Kuderson在哥哥的懷中十分乖巧，樣子也首度清晰曝光。Kuderson五官精緻，臉頰飽滿，尤其是一雙圓圓的大眼睛和趣緻的表情，完全是爸爸古巨基的迷你翻版，彷如一個模子刻出來。最為搶鏡的是他天生濃密的頭髮，髮絲根根豎起，造型感十足，極度可愛，融化了一眾網民的心。

古巨基大仔緊抱細佬好有愛

照片的另一位主角，5歲的哥哥Kuson亦已長成一個小帥哥。他穿上一身喜慶的紅色唐裝，頭戴財神帽，笑容燦爛地緊緊抱着弟弟Kuderson，畫面溫馨，充滿了兄弟間的愛。Kuson望向鏡頭的笑容充滿喜悅和自豪，已甚有大哥哥的風範。

古巨基大仔毛筆揮春鐵畫銀鉤

除了溫馨的兄弟合照，古巨基亦分享了Kuson親手寫的毛筆揮春。在兩張紅紙上，Kuson有板有眼地寫上了「大吉大利」和「龍馬精神」，字體雖然稚嫩，但筆劃有力，架勢十足，更在「利」字旁畫上一個小橘子，充滿童趣，足見其聰明才智與藝術天份，不少網民都留言大讚Kuson「好叻仔」。一家四口幸福滿瀉，為龍年增添了無限的喜樂與溫馨。

