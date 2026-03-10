Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

舊愛滕麗名靠《尋秦記》翻Hit  《東周刊》獨家爆魏駿傑帶新歡拜神  離婚後曾豪言為女兒終生不娶

即時娛樂
更新時間：10:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-10 HKT

電影《尋秦記》大熱，還獲得《第44屆香港電影金像獎》的11項提名，當中入行31年的滕麗名（阿滕）更首度競逐「最佳女配角」。滕麗名人氣急升，帶挈埋舊愛魏駿傑也受到關注。當年備受力捧的魏駿傑，因突然飛起拍拖9年的阿滕，娶了內地女子張利華而淪為「渣男」，但之後魏駿傑亦離婚收場。

魏駿傑曾萌自殺念頭

魏駿傑家庭和事業均大受打擊，曾因封關有一年半時間係零收入。各方面都不順的魏駿傑一度萌生自殺念頭，幸好女兒的一句「你淨係可以愛我一個」，令他及時振作，魏駿傑遂便許下「終生不娶」的承諾，只專心搵錢養女。前年，他終成功走出陰霾，不單止事業有起色，還迅速覓得第二春。

相關閱讀：魏駿傑前妻張利華做保險成「頂尖會員」   年收入近5百萬登業界頂峰  曾被指婚內出軌搭上單車手

魏駿傑後悔「終生不娶」承諾

據知魏駿傑對之前「終生不娶」的承諾感到後悔，於是改為短期內不會再婚，或者等女兒大些再打算。轉眼間，女兒已經15歲了，升讀中學後，也變得明白事理，所以他也願意再闖情關。

魏駿傑帶新歡西貢拜神

日前，《東周刊》就獨家捕獲，他帶同新歡及愛女到西貢拜神，「一家三口」樂也融融。當日魏駿傑帶同頭戴藍色cap帽、身穿白色風褸，包到冚的新歡，以及紮住馬尾、着啡色衫的女兒Jessica，現身西貢的天后廟拜神。現場所見，他對拜祭儀式熟悉，還從旁指導女兒，而Jessica也乖乖照做。首先，「一家三口」拎着香支，雙手合十誠心地在廟外唸唸有詞，繼而再入內裝香；接着他陪同新歡捧着衣寶，在神壇先跪拜後，便一起去化寶。期間，他又不時展露右手臂上的「六字大明咒」和左腳小腿的「禪」字紋身。

魏駿傑享受家庭樂

《東周刊》直擊魏駿傑「一家三口」的互動過程。千帆過盡的魏駿傑，成功走出失婚的陰霾，現時不僅有女兒，還有新歡陪伴，享受平淡的「家庭樂」，跟前妻的物質追求，明顯南轅北轍。

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4rYF2SS

相關閱讀：90年代TVB小生肥腫難分 成單親爸爸北上發展多年 一細節證仍獲大批內地粉絲不離不棄

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
19小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
11小時前
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:02
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
3小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
18小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
16小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
21小時前
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
影視圈
16小時前