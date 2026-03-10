舊愛滕麗名靠《尋秦記》翻Hit  《東周刊》獨家爆魏駿傑帶新歡拜神  離婚後曾豪言為女兒終生不娶

電影《尋秦記》大熱，還獲得《第44屆香港電影金像獎》的11項提名，當中入行31年的滕麗名（阿滕）更首度競逐「最佳女配角」。滕麗名人氣急升，帶挈埋舊愛魏駿傑也受到關注。當年備受力捧的魏駿傑，因突然飛起拍拖9年的阿滕，娶了內地女子張利華而淪為「渣男」，但之後魏駿傑亦離婚收場。

魏駿傑曾萌自殺念頭

魏駿傑家庭和事業均大受打擊，曾因封關有一年半時間係零收入。各方面都不順的魏駿傑一度萌生自殺念頭，幸好女兒的一句「你淨係可以愛我一個」，令他及時振作，魏駿傑遂便許下「終生不娶」的承諾，只專心搵錢養女。前年，他終成功走出陰霾，不單止事業有起色，還迅速覓得第二春。

相關閱讀：魏駿傑前妻張利華做保險成「頂尖會員」 年收入近5百萬登業界頂峰 曾被指婚內出軌搭上單車手

魏駿傑後悔「終生不娶」承諾

據知魏駿傑對之前「終生不娶」的承諾感到後悔，於是改為短期內不會再婚，或者等女兒大些再打算。轉眼間，女兒已經15歲了，升讀中學後，也變得明白事理，所以他也願意再闖情關。

魏駿傑帶新歡西貢拜神

日前，《東周刊》就獨家捕獲，他帶同新歡及愛女到西貢拜神，「一家三口」樂也融融。當日魏駿傑帶同頭戴藍色cap帽、身穿白色風褸，包到冚的新歡，以及紮住馬尾、着啡色衫的女兒Jessica，現身西貢的天后廟拜神。現場所見，他對拜祭儀式熟悉，還從旁指導女兒，而Jessica也乖乖照做。首先，「一家三口」拎着香支，雙手合十誠心地在廟外唸唸有詞，繼而再入內裝香；接着他陪同新歡捧着衣寶，在神壇先跪拜後，便一起去化寶。期間，他又不時展露右手臂上的「六字大明咒」和左腳小腿的「禪」字紋身。

魏駿傑享受家庭樂

《東周刊》直擊魏駿傑「一家三口」的互動過程。千帆過盡的魏駿傑，成功走出失婚的陰霾，現時不僅有女兒，還有新歡陪伴，享受平淡的「家庭樂」，跟前妻的物質追求，明顯南轅北轍。

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4rYF2SS

相關閱讀：90年代TVB小生肥腫難分 成單親爸爸北上發展多年 一細節證仍獲大批內地粉絲不離不棄