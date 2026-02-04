90年代TVB小生肥腫難分 成單親爸爸北上發展多年 一細節證仍獲大批內地粉絲不離不棄

58歲的魏駿傑曾是TVB力捧小生，拍過《陀槍師姐》、《金裝四大才子》，大隻有型的他，當年俘虜不少女粉絲，可惜因他跟滕麗名的9年情，牽涉到第三者而分手，形象一落千丈。其後魏駿傑返回內地發展並跟張利華結婚，但二人於2020年離婚，自此魏駿傑對感情生活也是可有可無，專心工作，魏駿傑長駐內地後，身材暴脹，曾一度重達262磅，多次減肥失敗的他，近日在內地開工的視頻曝光，讓人意想不到是雖然他已經肥到「無頸」，仍然有大批內地粉絲支持，讓人百思不得其解。

魏駿傑屢減肥失敗曾重達262磅

近年魏駿傑每次現身，網民不是談論他的演技，而是聚焦於他的身材，年青時有型有款的他，現在已經變得肥腫難分，而近日在小紅書流傳的視頻，一身西裝的他，卻差點將上衣撐爆，臉頰圓潤，雙下巴顯著，與當年英氣逼人的「程峰」判若兩人。歲月無情，中年發福本是常事，但魏駿傑的問題在於，他曾多次公開表示要減肥，卻始終未見成效，成功減肥人士的反面教材。

相關閱讀：魏駿傑罕有曝光女兒真面目 高䠷外形激似富貴媽媽張利華 15歲擁「超模級」六呎身高

魏駿傑離婚後長駐內地俘虜大批粉絲

魏駿傑除了身材管理失敗外，當年他因為第三者跟滕麗名分手，孭上「渣男」之名，近年他跟張利華離婚，獨自撫養女兒，想不到回到內地發展的他，卻是柳暗花明，憑住昔日在TVB積落的老本，雖然現時身材誇張肥胖，仍然有大批內地粉絲支持，在他拍劇時守候，並向他送上鮮花，魏駿傑顯得相當高興，只能說句中港兩地的追星標準，大相逕庭。

相關閱讀：「失婚小生」魏駿傑罕談與女兒關係 曾因一事任由痛哭無視不理 離婚後一度揚言終身不娶