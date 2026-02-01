魏駿傑前妻張利華做保險成「頂尖會員」   年收入近5百萬登業界頂峰  曾被指婚內出軌搭上單車手

魏駿傑前妻張利華（現名張珈琳）自2020年離婚後，加入保險業有潛質成為新一代保險女王。近日她出席公司的年度盛會，穿上一襲紫色晚禮服，配上精緻妝容和閃爍鑽飾，顏值氣質均達巔峰，被指與前港姐冠軍馮盈盈有幾分相似，成為全場焦點。最犀利是她在社交平台興奮宣布，成功達到2025年度「頂尖會員（Top of the Table, TOT）」的業績標準，年收入高達4,897,200港元！

張利華事業成就斐然

張利華在離婚後，跟隨前藝人「保險女王」王玉環投身保險界，憑藉出色的人脈和交際手腕，專攻內地高端客戶市場，事業發展得有聲有色。近日，她在社交平台興奮宣布，成功達到2025年度「頂尖會員（Top of the Table, TOT）」的業績標準。根據保險業界的標準，TOT是全球壽險精英的巔峰榮譽，要求從業員的年收入高達4,897,200港元，是「百萬圓桌會（MDRT）」基本會員資格的六倍。張利華憑藉超卓的業績，不僅躋身公司最高業績理財顧問之列，更證明了自己已成為業界頂尖的精英，收入豬籠入水，實力叫人刮目相看。她在感言中寫道：「這既是巔峰，更是起點，未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航。」

相關閱讀：魏駿傑前妻張利華撞樣馮盈盈？貴氣十足與猛人慶祝生日 鑽石飾物隨身見勁搶FO

張利華活出上流人生

事業得意，張利華的外貌和生活品質也實現了驚人升級。從近期照片可見，她打扮高貴，蘋果肌飽滿，外貌愈發精緻，一身貴氣。在公司的盛會上，她身穿華麗晚裝，佩戴巨型鑽石耳環、鑽石手表及手鍊，盡顯奢華。

張利華越撈越掂

回復單身後，張利華成功融入上流社交圈，不僅時常出入名店，全身名牌，更經常周遊列國，享受生活，例如飛往杜拜打高爾夫球、到日本北海道滑雪，生活富貴愜意，與過去「魏駿傑太太」時期的樸實模樣差天共地。

張利華與前夫際遇大不同

回顧過去，張利華與魏駿傑的婚姻充滿波折。2020年初，她被爆出婚內出軌，先是與單車手鄧宏業傳出緋聞，後又被拍到與外籍銀行家交往，最終導致與魏駿傑的婚姻破裂。張利華曾坦言，夫妻關係早已名存實亡，為了給女兒一個完整的家才一直拖延，後悔沒有及早離婚。

相關閱讀：「失婚小生」魏駿傑罕談與女兒關係 曾因一事任由痛哭無視不理 離婚後一度揚言終身不娶