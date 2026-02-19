前TVB失婚咪神自爆「新戀情」？高調公開「最愛的男人」身份 展示拜金一面

前TVB「咪神」白雲自2021年與富二代前夫江俊霖結束5年婚姻後，感情生活一直備受外界關注。恢復單身的她活得愈發自信，不時在IG大派福利，分享性感火辣的美照。近日，她突然在IG高調公開與「最愛的男人」的合照，正當網民打算留言祝福時，真相卻令人爆笑。

白雲自爆與「最愛男人」合照

白雲早前曾在IG分享性感照，留言：「倘若你只是過客，那向你索取太多，確實是我錯了。」被解讀為自爆感情觀，網民都好奇她是否有新戀情。而近日她在IG上分享了一張「親密自拍」，並興奮寫道：「Haha 終於和我最愛的男人有合照了」，字裡行間充滿喜悅。從她上傳的圖片可見，她身穿一襲喜慶的紅白連身裙，笑容燦爛，狀態極佳。而她身旁的「男伴」，竟是大家再熟悉不過的「財神爺」！

白雲AI圖展示對財富渴求

其實這是一張利用AI技術生成的創意合照。照片中，白雲與卡通財神爺身處一個堆滿金幣和金元寶的寶庫中，畫面充滿了濃厚的農曆新年氣氛。白雲幽默地稱財神爺為「最愛的男人」，充份表現出她風趣的一面，以及對財富的渴望。不少網民看到後都忍俊不禁，紛紛留言笑稱：「這個男人我也愛」、「太應景了」、「祝你人財兩得！」

