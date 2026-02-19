Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB失婚咪神自爆「新戀情」？高調公開「最愛的男人」身份 展示拜金一面

即時娛樂
更新時間：20:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-19 HKT

前TVB「咪神」白雲自2021年與富二代前夫江俊霖結束5年婚姻後，感情生活一直備受外界關注。恢復單身的她活得愈發自信，不時在IG大派福利，分享性感火辣的美照。近日，她突然在IG高調公開與「最愛的男人」的合照，正當網民打算留言祝福時，真相卻令人爆笑。

白雲自爆與「最愛男人」合照

白雲早前曾在IG分享性感照，留言：「倘若你只是過客，那向你索取太多，確實是我錯了。」被解讀為自爆感情觀，網民都好奇她是否有新戀情。而近日她在IG上分享了一張「親密自拍」，並興奮寫道：「Haha 終於和我最愛的男人有合照了」，字裡行間充滿喜悅。從她上傳的圖片可見，她身穿一襲喜慶的紅白連身裙，笑容燦爛，狀態極佳。而她身旁的「男伴」，竟是大家再熟悉不過的「財神爺」！

相關閱讀：前TVB咪神白雲變「超性感妲己」  迫爆上圍幾奪衣而出超震撼  古裝扮相竟撞樣陳自瑤？

白雲AI圖展示對財富渴求

其實這是一張利用AI技術生成的創意合照。照片中，白雲與卡通財神爺身處一個堆滿金幣和金元寶的寶庫中，畫面充滿了濃厚的農曆新年氣氛。白雲幽默地稱財神爺為「最愛的男人」，充份表現出她風趣的一面，以及對財富的渴望。不少網民看到後都忍俊不禁，紛紛留言笑稱：「這個男人我也愛」、「太應景了」、「祝你人財兩得！」

相關閱讀：前TVB咪神白雲超澎湃上圍迫爆聖誕衫  「御用傻仔」 嚇到驚訝擘大口  「金牌司儀」笑吟吟

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
6小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
4小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
4小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水
大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水
飲食
7小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
7小時前
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
旅遊
9小時前