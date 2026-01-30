Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB咪神白雲變「超性感妲己」  迫爆上圍幾奪衣而出超震撼  古裝扮相竟撞樣陳自瑤？

影視圈
更新時間：23:00 2026-01-30 HKT
發佈時間：23:00 2026-01-30 HKT

剛於今年1月1日度過38歲生日、擁有「TVB咪神」美譽的前藝人白雲（Snowy），向來對其驕人的魔鬼身材充滿自信，亦從不吝嗇在社交平台大派「福利」冧粉絲。繼早前分享多輯性感泳衣照後，近日她再獻新猶，上載一段極具視覺衝擊力的短片，實行以古裝造型震撼網民眼球！

白雲雙手一翹上圍迫爆

在曝光的影片中，白雲身處戶外迷人的夜景下，只見她換上一襲粉紅色的低胸古裝薄紗裙，透視的寬袖設計仙氣飄飄，卻又難掩其招牌的傲人上圍。白雲在鏡頭前極盡嫵媚，隨著音樂輕輕擺動水蛇腰，時而對著鏡頭單眼放電，時而做出咬手指的挑逗動作，電力驚人。最令網民噴血的一幕，莫過於她做出一個簡單的翹手動作，雙臂輕輕一夾，令原本已呼之欲出的上圍視覺效果更加震撼，幾乎要「破衣而出」，畫面香艷程度爆燈。

相關閱讀：TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花

白雲妝容美不勝收

除了身材吸睛，白雲今次的妝造亦相當講究。她梳起精緻的古裝髮髻，頭上綴滿粉色系的唯美花朵髮飾，更特別配搭了一條白色的毛絨飾物，由髮際垂落至胸前，妝容上則以粉嫩的桃花妝呼應衣著，眼波流轉間盡顯嬌俏。

白雲撞樣陳自瑤？

這段影片一出隨即引爆網絡熱話，更有眼尖的網民留言指出，白雲這個古裝扮相，竟然與TVB「最索人妻」陳自瑤（Yoyo）有幾分相似，尤其是她對鏡頭甜笑的神態，兩人同樣擁有一雙會說話的大眼睛與甜美酒窩。能與公認的女神撞樣，加上白雲本身「核彈級」的身材威力，這段深夜福利片果然殺傷力驚人！

相關閱讀：前TVB咪神白雲淋浴期間突然出現神秘之手 離婚4年疑有新戀情？ 晒濕身誘惑逼爆身材

