前TVB咪神白雲淋浴期間突然出現神秘之手 離婚4年疑有新戀情？ 晒濕身誘惑逼爆身材

現年37歲的前TVB咪神白雲，其豐滿上圍向來是焦點，而她亦感到相當自豪，從來不吝嗇展現其魔鬼身材，當年以神獸天使造型吸引了無數宅男粉絲。白雲自2021年跟富二代前港男江俊霖（Kelvin）離婚後，重新解放好身材，並曾推出超性感寫真。近日白雲在IG分享一條穿上三點式泳衣做spa的影片，震撼網民眼球之外，片尾更突然出現了一隻神秘之手！

白雲繼續晒性感Body

白雲發文道寫：「重慶超火的暴風雨spa！一個字，爽！5分鐘爆汗，好好玩。」片中的白雲穿上白色的三點式泳衣，站在浴池的中央位置被池水照頭淋，之後又走到池的旁邊，擺出騷手弄姿地擺出不同甫士，似是十分享受被池水高處灑落的感覺，逼爆身材表露無遺。

白雲拖神秘之手

直至影片尾段，突然有一隻神秘之手伸向正在享受淋浴的白雲面前，白雲望一望鏡頭展露出其招牌甜美笑容，然後伸出右手握着對方的手。網民看到白雲的性感影片，紛紛留言：「好靚」、「妳穿得好美」、「Perfect」、「好正」等。更有不少網民好奇「神秘之手」的主人，關心她是否有新戀情！

