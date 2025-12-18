Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB咪神白雲淋浴期間突然出現神秘之手 離婚4年疑有新戀情？ 晒濕身誘惑逼爆身材

影視圈
更新時間：15:00 2025-12-18 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-18 HKT

現年37歲的前TVB咪神白雲，其豐滿上圍向來是焦點，而她亦感到相當自豪，從來不吝嗇展現其魔鬼身材，當年以神獸天使造型吸引了無數宅男粉絲。白雲自2021年跟富二代前港男江俊霖（Kelvin）離婚後，重新解放好身材，並曾推出超性感寫真。近日白雲在IG分享一條穿上三點式泳衣做spa的影片，震撼網民眼球之外，片尾更突然出現了一隻神秘之手！

白雲繼續晒性感Body

白雲發文道寫：「重慶超火的暴風雨spa！一個字，爽！5分鐘爆汗，好好玩。」片中的白雲穿上白色的三點式泳衣，站在浴池的中央位置被池水照頭淋，之後又走到池的旁邊，擺出騷手弄姿地擺出不同甫士，似是十分享受被池水高處灑落的感覺，逼爆身材表露無遺。

相關閱讀：前TVB咪神超低胸性感裝歐遊狂騷豐滿上圍 趴石壆觀景網民憂上身太重有墮河危機

白雲拖神秘之手

直至影片尾段，突然有一隻神秘之手伸向正在享受淋浴的白雲面前，白雲望一望鏡頭展露出其招牌甜美笑容，然後伸出右手握着對方的手。網民看到白雲的性感影片，紛紛留言：「好靚」、「妳穿得好美」、「Perfect」、「好正」等。更有不少網民好奇「神秘之手」的主人，關心她是否有新戀情！

相關閱讀：前TVB失婚咪神冬至派福利！上圍洶湧澎湃谷到上頸 性感零底線屢次挑戰感官極限

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
4小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
21小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
15小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
6小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
20小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
6小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
17小時前
每日雜誌｜高質品牌持續擴張 兩餸飯重擊傳統食肆 《星島》調查45間兩餸飯店 高低價差達14元
每日雜誌｜高質品牌持續擴張 兩餸飯重擊傳統食肆 《星島》調查45間兩餸飯店 高低價差達14元
社會
6小時前