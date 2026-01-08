TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花

以身材火辣見稱的前TVB藝人白雲（Snowy），日前迎來38歲生日。昨日（7日）她在社交平台分享一系列在外地度假慶祝的照片，再次成為網民熱話。回復單身的白雲，更明言希望為自己招來好桃花。

白雲高衩晒腿

從照片中所見，白雲身穿一襲極度性感的粉紅色掛頸長裙，超Deep V的設計大方展示其招牌的豐滿上圍，裙擺的高衩剪裁，更讓白雲的一雙美腿若隱若現，在陽光與無邊際泳池的映襯下，畫面引人遐想。白雲對著鏡頭擺出多個自信的甫士，無論是輕撫秀髮還是望向遠方，都散發出成熟女性的嫵媚與自信。

雖然白雲真實年齡是38歲，但童心未泯的她，特意在生日蛋糕寫上「小白終於18歲啦！」心態非常年輕。白雲在帖文中興奮地寫道：「haha 18歲的生日蛋糕呀，好喜歡。今年多穿穿粉色，好好招招我的桃花 #18歲生日快樂」。

白雲離婚五年

白雲自2021年跟富二代前港男江俊霖（Kelvin）離婚後，活得更精采自在，不時在社交平台分享性感美照，享受單身貴族的自由生活。白雲趁生日大方表示希望招來桃花，估計已準備好迎接新戀情。

