Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花

影視圈
更新時間：19:00 2026-01-08 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-08 HKT

以身材火辣見稱的前TVB藝人白雲（Snowy），日前迎來38歲生日。昨日（7日）她在社交平台分享一系列在外地度假慶祝的照片，再次成為網民熱話。回復單身的白雲，更明言希望為自己招來好桃花。

白雲高衩晒腿

從照片中所見，白雲身穿一襲極度性感的粉紅色掛頸長裙，超Deep V的設計大方展示其招牌的豐滿上圍，裙擺的高衩剪裁，更讓白雲的一雙美腿若隱若現，在陽光與無邊際泳池的映襯下，畫面引人遐想。白雲對著鏡頭擺出多個自信的甫士，無論是輕撫秀髮還是望向遠方，都散發出成熟女性的嫵媚與自信。

相關閱讀：前TVB咪神白雲淋浴期間突然出現神秘之手 離婚4年疑有新戀情？ 晒濕身誘惑逼爆身材

雖然白雲真實年齡是38歲，但童心未泯的她，特意在生日蛋糕寫上「小白終於18歲啦！」心態非常年輕。白雲在帖文中興奮地寫道：「haha 18歲的生日蛋糕呀，好喜歡。今年多穿穿粉色，好好招招我的桃花 #18歲生日快樂」。

白雲離婚五年

白雲自2021年跟富二代前港男江俊霖（Kelvin）離婚後，活得更精采自在，不時在社交平台分享性感美照，享受單身貴族的自由生活。白雲趁生日大方表示希望招來桃花，估計已準備好迎接新戀情。

相關閱讀：前TVB咪神超低胸性感裝歐遊狂騷豐滿上圍 趴石壆觀景網民憂上身太重有墮河危機

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
9小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
時尚購物
7小時前
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
恒生私有化｜大比數通過 1.14最後買賣 1.27退市 小股東不滿 「原本打算攬到死嗰日」
投資理財
24分鐘前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
22小時前
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
4小時前
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
影視圈
6小時前
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
即時娛樂
7小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
13小時前