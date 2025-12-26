Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB咪神白雲超澎湃上圍迫爆聖誕衫  「御用傻仔」 嚇到驚訝擘大口  「金牌司儀」笑吟吟

影視圈
更新時間：21:00 2025-12-26 HKT
發佈時間：21:00 2025-12-26 HKT

現年37歲、有「TVB咪神」之稱的前藝人白雲，向來以其豐滿的魔鬼身材自豪，亦從不吝嗇在社交平台大派福利。近日她出席星光熠熠的聖誕派對，一身精心打扮的火紅「戰衣」再次成為全場焦點，讓同場的男藝人也招架不住！

白雲超豐滿上圍撐爆聖誕衫

從照片可見，白雲當晚選擇了一條極具節日氣氛的紅色連身短裙。裙子的設計極為大膽，超低胸的平口剪裁，將她引以為傲的驕人上圍展露無遺。胸前更有獨特的綁繩設計，交錯的線條呈現出多個「窿窿」的鏤空效果，性感指數破表。裙擺極短，配上一雙野性的黑色漁網絲襪，完美突顯其修長美腿，外面則罩上一件純白色的毛毛外套，在火辣中增添了一絲冬日柔情。

相關閱讀：前TVB咪神白雲淋浴期間突然出現神秘之手 離婚4年疑有新戀情？ 晒濕身誘惑逼爆身材

戴耀明見白雲O晒嘴

是次聖誕聚會場面熱鬧，猶如TVB藝人敘舊大會，出席者眾星雲集，包括龔慈恩、魯振順、李龍基等，而有「TVB御用傻仔」之稱的戴耀明和「大王」安德尊與白雲的合照，更是趣味十足。在一張自拍照中，戴耀明看到白雲的性感打扮後，反應極為誇張，他瞪大雙眼、張開大口，擺出一個「O嘴」的驚訝表情，喜感十足。而白雲與安德尊的合照中，安德尊則笑得非常燦爛，雙眼瞇成一線，「見牙唔見眼」，盡顯其興奮和喜悅之情，場面相當有趣。白雲的性感魅力，無疑為這個聖誕派對帶來了最熱鬧話話題。

相關閱讀：前TVB咪神超低胸性感裝歐遊狂騷豐滿上圍 趴石壆觀景網民憂上身太重有墮河危機

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
9小時前
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
3小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
香港大媽醜出日本 等位食燒蠔挫20分鐘指甲 做一動作甲粉四飛 網民轟核突：影衰晒
香港大媽醜出日本 等位食燒蠔挫20分鐘指甲 做一動作甲粉四飛 網民轟核突：影衰晒｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
2025-12-25 15:50 HKT
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
6小時前
《聲夢》小花鍾柔美3年地下情曝光？「攬啜片」意外流出A0形象破滅 男友從後環抱甜到漏
02:14
《聲夢》小花鍾柔美3年地下情曝光？「攬啜片」意外流出A0形象破滅 男友從後環抱甜到漏
影視圈
7小時前
連鎖包點店攻佔下午茶！炒麵/點心/小食/蒸包+甜品$17起 全線分店有售
連鎖包點店攻佔下午茶！炒麵/點心/小食/蒸包+甜品$17起 全線分店有售
飲食
7小時前
楊采妮激罕曝光雙胞胎兒子近照 新加坡複式豪宅度過溫馨聖誕節 室內擺放「賽車場」
楊采妮激罕曝光雙胞胎兒子近照 新加坡複式豪宅度過溫馨聖誕節 室內擺放「賽車場」
影視圈
11小時前
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
飲食
2025-12-25 11:30 HKT