前TVB咪神白雲超澎湃上圍迫爆聖誕衫  「御用傻仔」 嚇到驚訝擘大口  「金牌司儀」笑吟吟

現年37歲、有「TVB咪神」之稱的前藝人白雲，向來以其豐滿的魔鬼身材自豪，亦從不吝嗇在社交平台大派福利。近日她出席星光熠熠的聖誕派對，一身精心打扮的火紅「戰衣」再次成為全場焦點，讓同場的男藝人也招架不住！

白雲超豐滿上圍撐爆聖誕衫

從照片可見，白雲當晚選擇了一條極具節日氣氛的紅色連身短裙。裙子的設計極為大膽，超低胸的平口剪裁，將她引以為傲的驕人上圍展露無遺。胸前更有獨特的綁繩設計，交錯的線條呈現出多個「窿窿」的鏤空效果，性感指數破表。裙擺極短，配上一雙野性的黑色漁網絲襪，完美突顯其修長美腿，外面則罩上一件純白色的毛毛外套，在火辣中增添了一絲冬日柔情。

相關閱讀：前TVB咪神白雲淋浴期間突然出現神秘之手 離婚4年疑有新戀情？ 晒濕身誘惑逼爆身材

戴耀明見白雲O晒嘴

是次聖誕聚會場面熱鬧，猶如TVB藝人敘舊大會，出席者眾星雲集，包括龔慈恩、魯振順、李龍基等，而有「TVB御用傻仔」之稱的戴耀明和「大王」安德尊與白雲的合照，更是趣味十足。在一張自拍照中，戴耀明看到白雲的性感打扮後，反應極為誇張，他瞪大雙眼、張開大口，擺出一個「O嘴」的驚訝表情，喜感十足。而白雲與安德尊的合照中，安德尊則笑得非常燦爛，雙眼瞇成一線，「見牙唔見眼」，盡顯其興奮和喜悅之情，場面相當有趣。白雲的性感魅力，無疑為這個聖誕派對帶來了最熱鬧話話題。

相關閱讀：前TVB咪神超低胸性感裝歐遊狂騷豐滿上圍 趴石壆觀景網民憂上身太重有墮河危機