胡定欣做「跟得夫人」冧老公  《東周刊》直擊視后人妻生活  極賢淑到醫院接收工叫定外賣

兩屆「視后」、現年44歲的胡定欣，於去年10月與外科醫生陳健華（Akin）在紐西蘭結婚，「升呢」成為人妻。婚後，定欣未有停下工作步伐，更在無預警下宣布離開效力23年的無綫。回復自由身的她，坦言可以盡情做自己喜歡的事，並揚言積極發展內地市場。

胡定欣視后變跟得夫人

胡定欣雖然指需要時間慢慢調整自己的工作安排，但據知在好姊妹胡杏兒的穿針引線下，她將會與內地一間猛料經理人公司簽約，實行全力北上吸金。趁未正式展開內地𢱑銀之路，本刊日前就直擊到，定欣陪伴老公做嘢，兼接收工，「視后」變身「跟得夫人」。

相關閱讀：胡定欣離巢問過另一位視后？老公支持先往外闖再造人 拒夫婦檔玩真人騷：唔會畀佢做

胡定欣超賢淑

趁未全面進軍內地，胡定欣便先做好賢妻的本分。本刊就直擊視后的人妻生活，日前在銅鑼灣出席活動後，她親自揸車到新蒲崗工廠區工作。兩小時後，辦妥公務的她，未有立即回家休息，反而駕車去老公位於尖沙咀的診所，接對方收工更叫定外賣，非常恩愛！

相關閱讀：兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4kuz8pT