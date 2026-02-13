Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡定欣做「跟得夫人」冧老公  《東周刊》直擊視后人妻生活  極賢淑到醫院接收工叫定外賣

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-02-13 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-13 HKT

兩屆「視后」、現年44歲的胡定欣，於去年10月與外科醫生陳健華（Akin）在紐西蘭結婚，「升呢」成為人妻。婚後，定欣未有停下工作步伐，更在無預警下宣布離開效力23年的無綫。回復自由身的她，坦言可以盡情做自己喜歡的事，並揚言積極發展內地市場。

胡定欣視后變跟得夫人

胡定欣雖然指需要時間慢慢調整自己的工作安排，但據知在好姊妹胡杏兒的穿針引線下，她將會與內地一間猛料經理人公司簽約，實行全力北上吸金。趁未正式展開內地𢱑銀之路，本刊日前就直擊到，定欣陪伴老公做嘢，兼接收工，「視后」變身「跟得夫人」。

相關閱讀：胡定欣離巢問過另一位視后？老公支持先往外闖再造人 拒夫婦檔玩真人騷：唔會畀佢做

胡定欣超賢淑

趁未全面進軍內地，胡定欣便先做好賢妻的本分。本刊就直擊視后的人妻生活，日前在銅鑼灣出席活動後，她親自揸車到新蒲崗工廠區工作。兩小時後，辦妥公務的她，未有立即回家休息，反而駕車去老公位於尖沙咀的診所，接對方收工更叫定外賣，非常恩愛！

相關閱讀：兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4kuz8pT

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前