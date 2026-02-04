Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區

影視圈
更新時間：13:07 2026-02-04 HKT
發佈時間：13:07 2026-02-04 HKT

44歲TVB視后胡定欣去年10月無預警宣布與外科醫生男友陳健華（Akin）結婚，二人在新西蘭皇后鎮舉行浪漫婚禮，正式成為幸福人妻。胡定欣婚後未有停下工作步伐，反而將重心轉移到音樂事業上，今日立春（4日）無預警宣佈離開效力逾20年的TVB。

胡定欣演藝生涯平步青雲

胡定欣1999年參加TVB舉辦的《全球華人新秀歌唱大賽》晉身四強，兩年後再參加TVB第三屆CoverGirl選舉並獲得全場總冠軍，及後入讀第18期藝員訓練班，其間獲監製潘嘉德欽點為《衝上雲霄》飾演馬德鐘的妹妹「凌卓芝」一角，2004年畢業後憑《大唐雙龍傳》飾演妖女「婠婠」而嶄露頭角，演藝生涯平步青雲，不過，胡定欣在2019年拍畢《包青天再起風雲》忽然宣布暫停拍劇，惹來外界揣測離巢，翌年11月，胡定欣宣布簽約邵氏兄弟成為旗下藝人，與TVB轉為部頭合約形式合作。

相關閱讀：視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華

 

胡定欣決定離開舒適區去看外面世界

胡定欣今日立春在IG宣布是新一年的開始：「2026，一個新開始，一個好開始，帶著勇氣繼續在工作上去闖吧!!!新一年，決定離開舒適區，自己去看看外面的世界，期待有更多新嘗試、新創作、新火花。感謝過去這幾年，TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧，即使合作方式不一樣，但支持還是依舊，謝謝樂小姐！謝謝Kenneth!~祝大家身體健康，平安幸福！
人人有工開，市道經濟早日轉好！百業興旺！」

相關閱讀：胡定欣凸肚孕味濃疑雙喜臨門 婚後長著鬆身衫 秘嫁醫生陳健華獲胡杏兒贈巨型龍鳳鈪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
23小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
20小時前
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
2小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
20小時前
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
即時國際
8小時前
立春｜8大 立春禁忌 做錯無運行 犯太歲+一類人要躲春 / 立春開運法增財運｜農曆新年習俗
親子
2026-02-03 07:15 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
3小時前