兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區

44歲TVB視后胡定欣去年10月無預警宣布與外科醫生男友陳健華（Akin）結婚，二人在新西蘭皇后鎮舉行浪漫婚禮，正式成為幸福人妻。胡定欣婚後未有停下工作步伐，反而將重心轉移到音樂事業上，今日立春（4日）無預警宣佈離開效力逾20年的TVB。

胡定欣演藝生涯平步青雲

胡定欣1999年參加TVB舉辦的《全球華人新秀歌唱大賽》晉身四強，兩年後再參加TVB第三屆CoverGirl選舉並獲得全場總冠軍，及後入讀第18期藝員訓練班，其間獲監製潘嘉德欽點為《衝上雲霄》飾演馬德鐘的妹妹「凌卓芝」一角，2004年畢業後憑《大唐雙龍傳》飾演妖女「婠婠」而嶄露頭角，演藝生涯平步青雲，不過，胡定欣在2019年拍畢《包青天再起風雲》忽然宣布暫停拍劇，惹來外界揣測離巢，翌年11月，胡定欣宣布簽約邵氏兄弟成為旗下藝人，與TVB轉為部頭合約形式合作。

胡定欣決定離開舒適區去看外面世界

胡定欣今日立春在IG宣布是新一年的開始：「2026，一個新開始，一個好開始，帶著勇氣繼續在工作上去闖吧!!!新一年，決定離開舒適區，自己去看看外面的世界，期待有更多新嘗試、新創作、新火花。感謝過去這幾年，TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧，即使合作方式不一樣，但支持還是依舊，謝謝樂小姐！謝謝Kenneth!~祝大家身體健康，平安幸福！

人人有工開，市道經濟早日轉好！百業興旺！」

