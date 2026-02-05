胡定欣離巢問過另一位視后？老公支持先往外闖再造人 拒夫婦檔玩真人騷：唔會畀佢做

胡定欣昨日趁立春於社交網再投下「震撼彈」，突然宣布正式離巢邵氏。今日（5日）她出席胡曦文（Christy）的新店開幕活動。對於離巢卲氏，胡定欣透露去年年尾已完約，過去一年比較專注內地工作，四月將會在珠海舉行音樂會，本身喜歡唱歌的她，坦言若然拍劇的話就沒有時間，反而回復自由身則可以盡情做自己喜歡的事。

胡定欣離巢問胡杏兒意見

談到可有計劃自組公司，胡定欣坦言離巢不久，需要慢慢調整自己的工作安排，也有思考將來工作模式如何，畢竟20年在一間公司下工作，所以跳出來去發展會有好多心理上要調整，又指好友胡杏兒多年前到內地發展，雖然成為人母，仍然勤力工作，離巢也有找對方傾計聽取意見。

胡定欣離巢獲朋友支持

她說：「我自己唔會好急去作決定，覺得唔係主要簽唔簽一間公司，而係同乜嘢人合作，睇下有乜火花出嚟！」胡定欣笑言昨日立春，則選擇了這個時候公布離巢，覺得是新開始，亦收到不少人傳訊息表示支持她。

胡定欣：生小孩並非首要想法

談到可會計劃「造人」先，胡定欣笑言熱愛自己的工作，雖然已婚，但生小孩並非首要想法，老公亦好支持她向外闖睇下個世界。談到可會考慮雪卵，胡定欣笑言工作行先，順其自然，又指暫時未有公司跟她招手，現在較專注重工作內容，也不會分地區而工作。

胡定欣拒跟老公上真人騷

談到老公可會投訴她工作繁忙，她表示老公不會投訴，反而有時到外地工作老公也會陪她。問到可會嘗試跟老公參與真人騷，胡定欣笑說：「100%唔會！我都唔會畀佢做，佢喺背後默默支持我就得啦！」談到「胡說八道」好姊妹相繼離巢，問到可會計劃再度合體拍攝旅遊節目，胡定欣笑說：「我哋傾呢樣嘢！歡迎大家搵我哋「胡說八道」，希望2026年有機會合體。」

