胡定欣離巢丨盤點「未離巢視后」驚爆只餘4人 2人屢傳約滿去向成謎 78歲汪明荃成中流砥柱

影視圈
更新時間：16:18 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:18 2026-02-04 HKT

TVB近年有大批藝人陸續離巢，去年10月才成為人妻，嫁外科醫生男友陳健華（Akin）的44歲TVB視后胡定欣，今日（4日）亦宣布離開效力逾20年的TVB。仍留低的視后可謂屈指可數，當中更有兩位屢傳即將滿約，去向成謎。

汪明荃近年鮮有拍劇

78歲的「TVB的鎮台之寶」汪明荃，從70年代開始，已是TVB首席女演員兼當家花旦。但汪明荃入行多年，直到2001年才憑《婚前昏後》飾演林皓雪一角，獲得「最佳女主角」改名前的「本年度我最喜愛的女主角」獎項。四年後汪明荃又憑《我的野蠻奶奶》，奪得「最佳女主角」，成為首位「兩屆視后」。汪明荃於2012年獲得《萬千星輝頒獎典禮2012》最高殊榮「萬千光輝演藝人大獎」，不過汪明荃近年已鮮有再拍劇。

蔡思貝轉攻電影市場

34歲的蔡思貝參加2013年港姐奪得亞軍，入行後備受力捧，兩年時間已在《衝線》擔任女主角。蔡思貝於2020年以29歲之齡，憑《踩過界II》飾演「趙正妹（癲姐）」一角獲得「最佳女主角」，成為首位「90後」視后，兼第二位年輕視后。但蔡思貝已有兩年沒接拍新劇，去年更傳出將約滿TVB，未有正面回應，只表示有拍攝電影：「我都係唔會放棄的，我希望不久將來好快再喺電影世界再碰上！」

林夏薇忙拍攝新劇

38歲的林夏薇正在拍攝新劇《玫瑰戰爭》，曾在2011年加入TVB七年，一度離巢改以部頭合約形式合作。林夏薇在《萬千星輝頒獎典禮2021》上，憑《七公主》飾演「顧語嫣」一角，傳因以背部全裸瞓身演出，力壓當年大熱憑《星空下的仁醫》爭視后鍾嘉欣，以黑馬姿態首奪「最佳女主角」。

龔嘉欣搞副業吸金

近年搞生意吸金的龔嘉欣，早在19歲時演出2008年青春偶像劇《盛裝舞步愛作戰》，之後簽約TVB成為「親生女」。多年來龔嘉欣密密接劇，演技備受觀眾認可，早在2015年已憑《幕後玩家》飾演「程思汝」一角，獲得「最佳女配角」，只是龔嘉欣等足9年，才在《萬千星輝頒獎典禮2024》憑《企業強人》獲得「最佳女主角」。去年龔嘉欣出席活動時，因現場沒有見到TVB採訪團隊，傳出離巢風波，龔嘉欣表明還未完約。

