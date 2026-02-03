李龍基搬離與王青霞昔日愛巢 《東周刊》獨家直擊基哥隱居山旮旯「貨倉屋」四野荒涼

75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」早前宣告結束，李龍基更證實自己「被分手」。為免睹物思人，最新一期《東周刊》獨家直擊李龍基最近已悄悄搬離昔日與Chris於新界共築的700呎村屋愛巢，獨自遷入遠離人煙的「貨倉屋」隱居。

李龍基拖疲憊身影獨自回貨倉屋

《東周刊》獨家直擊李龍基新居位於山旮旯，四野荒涼，周圍遍佈大型貨倉及重型車停車場，入夜後僅有零星街燈，環境與昔日溫馨滿載的愛巢有天淵之別。當日李龍基深夜工作後，獨自駕車返回貨倉，打開鐵閘，疲憊身影消失在黑暗中，只有幾隻流浪狗在屋外徘徊，更顯其孤單寂寥。據悉，昔日的村屋愛巢設有天台，是Chris曬太陽和做運動的地方，屋內更設有畫室，充滿二人甜蜜回憶，如今人去樓空，難怪李龍基選擇搬遷，以免觸景傷情。

相關閱讀：李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題

李龍基白交一年租人財兩失

李龍基為這段感情付出了沉重代價，他曾坦言，當初為獲取自由身與Chris結婚，不惜「淨身出戶」將名下物業全數給予第二任妻子。後來Chris官司纏身，他亦耗費數十萬積蓄，聘請兩位大律師及三位事務律師為對方奔走，可謂有情有義。對於外界質疑他存心設計陷害Chris，李龍基曾怒斥：「我為咗呢段感情，犧牲咗我前一段婚姻，又花咗咁多心機、錢財同力量，如果係真（指計算對方），我真係好失敗！」他更透露，本已在珠海租下千呎單位，準備與Chris婚後展開新生活，如今計劃告吹，白交一年租金，人財兩失，損失慘重。

相關閱讀：75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗

李龍基對Chris未忘情

儘管慘被分手，李龍基仍對Chris未忘情，直言：「因為太深愛佢，冇計。咁大打擊，唔係咁易放得低。」他透露兩人仍有聯絡，女方更傳訊息關心他天氣轉涼，要多穿衣服。這段關係似乎欲斷難斷，基哥最後更向本刊剖白，Chris在冬至後曾給他看與丈夫的離婚協議書，為二人關係留下伏線。李龍基哥坦言：「或者有朝一日，佢message我：『我離咗婚喇！真正離咗婚喇！』咁到時先算。」看來，若然Chris真的恢復單身，兩人仍有望復合，屆時李龍基可能又要為愛再次搬家了。