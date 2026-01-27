Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤P牌仔炒車報警  《東周刊》直擊人氣王轉玩平價日本車  傾續約首要條件賺人仔

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-01-27 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-27 HKT

MIRROR成員姜濤去年2月在鴨脷洲駕駛考試中心，學了10多堂車就去應考；而極有駕駛天份的他，僅用了15分鐘便成功一take pass。成為「P牌仔」的姜濤，雖然曾忍不住去了睇法拉利，八卦一下價錢，但最後還是卻步，轉為入手一架價值約60萬元的黑色寶馬IX系電動車 。

姜濤轉開平價日本車

據密友爆料，榮升做車主的姜濤，短短3個月就發生交通意外，導致新車撞花損毁，需要送入廠維修，故他近日轉以平價版日本車代步。此外，密友又透露，姜濤與MakerVille只餘下不足3年的合約，巳開始傾續約事宜；而他的首要條件，便是在工作上擁有自主話事權及北上賺人仔。

相關閱讀：Ian聞姜濤過檔︰係咪轉會英超 信MIRROR不會解散 一程機為未來婚禮寫冧歌

姜濤曾想買法拉利

去年榮升車主的姜濤，首部戰車本想入手男人夢寐以求的法拉利，但最後還是選擇「實際型」的、一架價值約60萬元的黑色寶馬IX系電動車，他還一炮過課金，作為獎勵自己努力工作的禮物。而愛以揸車減壓的他，腦閉塞時便會遊車河來清醒頭腦，讓自己遠離繁囂。此外，愛車如命的他，每日一收工便會到停車場望望愛車，更親自落手落腳打理，又不停購買汽車「補品」及添加裝置，當正「老婆仔」咁錫，盡顯男人的浪漫。

姜濤炒車報警

不過，據密友爆料，還未甩「P牌仔」的姜濤，去年底駕駛「老婆仔」出街時，竟不小心發生交通意外，導致它擦花之餘，更撞到凹陷。幸好，姜濤並沒有大礙，只是輕微擦傷，當時亦有報警求助，及後他亦如常開工。密友表示：「60萬蚊新車，落地幾個月就整花，姜濤都好心痛，即刻拎入廠嘗試維修。不過，佢自此都有陰影，揸車加倍小心，並且非常專注，而近兩個月亦都冇見佢再揸呢架車出街，而係揸另一架平價版日本車代步。」

相關閱讀：叱咤2025｜姜濤缺席仍獲我最喜愛的男歌手 姜糖瘋狂歡呼全晚聲勢最強 最喜愛歌曲獎6連霸

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4bdFnM5

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
3小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
3小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
3小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
18小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
3小時前
大疆無人機在商用領域佔據極大市場。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍機全程直播？ 網民吵翻天
即時國際
17小時前
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
23小時前