姜濤P牌仔炒車報警  《東周刊》直擊人氣王轉玩平價日本車  傾續約首要條件賺人仔

MIRROR成員姜濤去年2月在鴨脷洲駕駛考試中心，學了10多堂車就去應考；而極有駕駛天份的他，僅用了15分鐘便成功一take pass。成為「P牌仔」的姜濤，雖然曾忍不住去了睇法拉利，八卦一下價錢，但最後還是卻步，轉為入手一架價值約60萬元的黑色寶馬IX系電動車 。

姜濤轉開平價日本車

據密友爆料，榮升做車主的姜濤，短短3個月就發生交通意外，導致新車撞花損毁，需要送入廠維修，故他近日轉以平價版日本車代步。此外，密友又透露，姜濤與MakerVille只餘下不足3年的合約，巳開始傾續約事宜；而他的首要條件，便是在工作上擁有自主話事權及北上賺人仔。

姜濤曾想買法拉利

去年榮升車主的姜濤，首部戰車本想入手男人夢寐以求的法拉利，但最後還是選擇「實際型」的、一架價值約60萬元的黑色寶馬IX系電動車，他還一炮過課金，作為獎勵自己努力工作的禮物。而愛以揸車減壓的他，腦閉塞時便會遊車河來清醒頭腦，讓自己遠離繁囂。此外，愛車如命的他，每日一收工便會到停車場望望愛車，更親自落手落腳打理，又不停購買汽車「補品」及添加裝置，當正「老婆仔」咁錫，盡顯男人的浪漫。

姜濤炒車報警

不過，據密友爆料，還未甩「P牌仔」的姜濤，去年底駕駛「老婆仔」出街時，竟不小心發生交通意外，導致它擦花之餘，更撞到凹陷。幸好，姜濤並沒有大礙，只是輕微擦傷，當時亦有報警求助，及後他亦如常開工。密友表示：「60萬蚊新車，落地幾個月就整花，姜濤都好心痛，即刻拎入廠嘗試維修。不過，佢自此都有陰影，揸車加倍小心，並且非常專注，而近兩個月亦都冇見佢再揸呢架車出街，而係揸另一架平價版日本車代步。」

