Ian聞姜濤過檔︰係咪轉會英超 信MIRROR不會解散 一程機為未來婚禮寫冧歌

Ian（陳卓賢）昨晚(16日）到銅鑼灣出席品牌活動，吸引了大批粉絲到場支持，他完成訪問後便走到粉絲區，近距離跟她們打招呼及合照，令粉絲開心得不時大叫。

唱《給千億顆星選中的二人》送新人

Ian剛到澳洲參加音樂監製好友陳考威（Gareth）與陳穎欣（Yanny）的婚禮，Ian形容婚禮相當感動有愛。問到可有受婚禮感動而想拍拖、結婚？他笑稱反而啟發了在回程航班上寫了一首關於婚禮的歌，說：「這次旅程令我想起，自己婚禮上可以播甚麼歌呢？那不如自己寫一首，就有了靈感，經已寫好半首。（寫來送給將來的另一半？）沒有，我還沒有拍拖，希望這首歌成為大家婚禮上的歌。」

Yanny曾透露，歌手朋友們唱歌助興祝賀他倆，問Ian是否選唱《給千億顆星選中的二人》送給一對新人？Ian明言是，就是唱了這首歌，而填詞人Wyman（黃偉文）也在埸，他說：「其他歌手主動向黃偉文邀歌，我當然也有！同時我都要寫多幾首作品。」他早前稱籌備製作大碟。

近日傳出姜濤將約滿後有意「轉會」到另一間國際性唱片公司，開拓海外市場，Ian表示「完全沒有聽過」，剛剛才聽到這消息，他說：「我還問轉甚麼會，是否英超？是踢英超我也會去看。哈哈！我沒聽過大家合約上有新消息。」他續說其的合約仍有一段長時間才到期，「所以沒有去想，就似婚禮一樣，未輪自己，就不要去想，人生順其自然，先做好要做的事。」

未有聯乘MIRROR成員開騷計劃

至於MIRROR其他成員合約尚餘兩年多，Ian稱自己未加入公司前，有合約在身，加入公司之初是三方面合約的形式，及後現公司買下前公司的合約，因此只有他一人的合約會較其他成員長。問到可有聽聞姜濤，或其他成為約滿後有其他發展？Ian稱沒有，「好少會問，去留還是留待他們個人處理。」追問到可擔心有人離隊導致MIRROR解散？他說：「我想不會的，就像有些韓團本身公司合約完結了，大家有不同發展或開工作室，依然都會合體，不會有直接影響。」

Ian稱今年工作安排密密麻麻，MIRROR會再開騷，問他是否有計劃舉行個人演唱會？他表明希望可以，而對於傳出將與其他MIRROR成員聯乘開騷一事，他則未有聽聞這方面的計劃。