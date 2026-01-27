鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘

現年19歲、童星出道的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），一直聲稱感情狀態是「A0」，成功建立純情形象。不過，她在去年底卻因錯發跟TVB藝人劉展霆的啜面短片而洩「蜜」；然而她死撐沒有拍拖，並堅稱「工作為主、學業為重」。

鍾柔美校園生活大揭秘

去年尾，本刊就捕獲在香港大學就讀新聞系的Yumi。現場所見，她悉心打扮，身穿短裙仔大晒玉腿，期間還開心得餵閨密食生果，又快樂地四周圍打卡，心情靚靚，盡情享受大學的校園生活！

相關閱讀：藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚

鍾柔美是中菲混血兒

中菲混血兒、今年19歲的鍾柔美（Yumi），小時候已經跟隨薛家燕四出表演，亦曾參演劇集，變身童星。2021年，她參加TVB的歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季，並憑勁歌熱舞奪得季軍，嶄露頭角。翌年，她正式出道成為歌手。之前，炎明熹（Gigi）由於不續約，被掟入雪櫃，故TVB便將準備投放在Gigi身上的資源，給予聽教聽話的Yumi，既安排她唱歌、拍劇，還鋪路返回內地發展，開行turbo力捧。

鍾柔美拒拍跟異性親密舉動

入行以來，Yumi一直堅稱自己的感情狀況是零拍拖經驗的「A0」。前年，被問及感情事時，她還煞有介事的說︰「我唔係好鍾意主動追男仔，唔鍾意呢種感覺。」同時，她自爆不能接受與異性在幕前有親密的舉動：「如果要拍攬攬抱抱或者錫錫場面，我都唔得。」純情形象冧爆一眾宅男，更捧她為「A0女神」。

鍾柔美錫錫短片引軒然大波

不過，去年底，Yumi因錯手放了一段短片，而引起軒然大波。片中，她被緋聞男友劉展霆從後攬實兼啜面，而她亦一臉受落。隨即「A0」身份備受質疑，Yumi 馬上解畫，表示在聖誕派對玩「真心話大冒險」，她由於輸了被罰上載短片，加上自己鬼妹仔性格，兼且與劉展霆是好朋友，總言之一切僅是玩遊戲而已。

相關閱讀：鍾柔美神隱多時突「上水」 貼扭腰熱舞片疑試水溫 遭洗版圍攻：每日清零當A0？

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4biVist