鍾柔美神隱多時突「上水」 貼扭腰熱舞片疑試水溫 遭洗版圍攻：每日清零當A0？

童星出身的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前因錯手在IG分享被緋聞男友劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片後，強調自己仍是「A0」（沒有戀愛經驗），但仍逃不過被外界質疑，其後在Threads瘋傳多張疑似鍾柔美中學時期與多位男友合照，當日有又攬又錫的激吻相，結果A0人設崩壞，被網民離棄兼狙擊。

神隱多時的鍾柔美終於「上水」

昨日（16日）神隱多時的鍾柔美終於「上水」，她在IG貼上一段跳舞片，身穿運動Bra Top的鍾柔美大晒纖腰，起勁地對着鏡頭「擺來擺去」地跳舞，不過鍾柔美未有再回應A0人設崩壞的爭議，但仍然被網民熱討。

鍾柔美網民狙擊後仍未作出回應

鍾柔美在中學時期與不同男生的親密照被環爆出後，即使被網民狙擊，但她至今仍未有作出回應，神隱過後，鍾柔美昨日終上水貼出跳舞短片，雖然青春活力澎湃，可惜仍逃不過被網民圍攻，有人留言暗嘲「今次truth or dare輸咗要跳舞？」、「算罷啦，使試水溫啦，你係玩完㗎啦！」、「請問你2026還是A0嗎？」、「成日以為自己好靚！得個姣字！講大話仲想當無事發生，面皮勁厚！」、「點解今次『真心話大冒險』啲冒險咁普通？」、「我只見到個鏡頭不停飛嚟飛去前前後後左左右右，而你就係到破緊地獄？ 你都係算吧啦，每日清零當A0。」、「一開始做人真誠啲，咪唔駛搞到而家咁囉。」但亦有人留言力撐：「撐你，女神Yumi。」、「做好自己，唔好俾啲惡言打倒，有建設性就聽，惡意冇意思的就唔使理佢，亦唔使回應。日後少說話多做事，身為公眾人物，處事要更成熟點。努力，加油，你嘅努力同演藝才華，一定有發展機會的。」

鍾柔美曾稱在這世代拍拖沒所謂

鍾柔美與四眼男的合照在Threads流出後，隨即惹來網民熱議，其後有聲稱是鍾柔美的中學同學向傳媒爆料，指鍾柔美中學時期已至少拍過4次拖，而這個四眼男正是她其中一個男友，但並不是初戀男友。對於拍拖這件事，鍾柔美曾表示覺得拍拖在這世代沒所謂，是一個成長的經歷，由於她從未試過拍拖，只是人生的一個過程，所以抱隨緣態度，她肯定地說：「我好清楚自己想要啲乜嘢，我會以工作為主、學業為重，拍拖都係正常生活，冇諗太多，順其自然。」後來又有人爆料稱因為鍾柔美不可一世的態度而脫粉：「2022年嘅時候我去咗Fans Club搞嘅生日會，諗住開開心心睇偶像，但去到好尾有一個環節係大家排隊同佢影相+畀佢簽名，佢對唔同人嘅態度係有唔同分別囉，即係見到小朋友，佢就會係咁喺度話『好得意啊』跟住又喺度抱起嗰個小朋友，但係見到一啲姨姨甚至婆婆，佢就一直喺度「哦」、「嗯」，人哋同佢講多兩句佢就忍唔住反白眼由嗰陣開始我就脫粉。佢嗰種串係好自然就感覺得到，所以最近見到啲新聞都唔意外。」

