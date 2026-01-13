Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林曉峰前妻康子妮失婚5年有着落 《東周刊》獨家直擊與「高瘦大叔」撐枱腳 甜蜜互動曝光

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-01-13 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-13 HKT

49歲的康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰離婚近五年，最新一期《東周刊》日前獨家直擊她與新歡甜蜜互動。日前她與一名外表成熟穩重、身材高瘦的新歡，在太子街頭甜蜜漫步。兩人身穿全黑情侶裝，態度親暱，邊走邊談笑，隨後進入一家茶餐廳用餐。席間，康子妮對男方體貼入微，而男方亦盡顯風度，為她夾菜，互動充滿愛意，儼如熱戀中的情侶。

康子妮離婚後重新出發

離婚後的康子妮人生彷彿重新出發，她將名字改為「康滎舫」，希望能為自己轉運。在事業上，她投身保險界，成績斐然，不僅入行三個月便成為百萬圓桌（MDRT）會員，更連續六年保持此資格，並在公司頒獎禮上屢獲殊榮，收入豐厚，成功轉型為事業女強人。與此同時，她並未放棄自己的音樂才華，憑藉卓越的音樂造詣，獲容祖兒、鄭伊健等知名歌手邀請，擔任演唱會的和音及樂手，跟隨團隊到世界各地演出，事業發展一帆風順。康子妮自2020年公開離婚消息後，曾與保險界上司陳逸汮（Garry）傳出緋聞，但她當時否認，稱對方僅為老闆。

康子妮與林曉峰離婚後仍是好友

回顧過去，康子妮與林曉峰於2002年結婚，育有兩子林寶及林熙，曾是圈中公認的模範夫妻。然而，這段18年的婚姻在2020年劃上句點，消息一度震驚外界。雖然夫妻緣盡，但兩人依然保持友好關係，共同撫養一對兒子。他們會一起出席兒子的畢業典禮，克盡父母責任。長子林寶現正在日本名古屋修讀商科，康子妮亦曾飛往當地探望。近年，林曉峰將事業重心轉移至內地，人氣急升；而康子妮則在事業與愛情上，似乎亦迎來了新的春天。

