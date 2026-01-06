陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密

現年38歲的2010年度香港小姐冠軍陳庭欣（Toby），與彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖八年屢傳婚訊。然而，陳庭欣早前出席活動時，親口證實兩人已分手約三個月。陳庭欣表示，分手原因是雙方「三觀不一致」，並強調是和平分手，不涉及第三者。最新一期《東周刊》獨家直擊陳庭欣的單身生活，可見她由九肚山3千呎獨立屋降格搬到黃大仙一個500呎蝸居，更驚爆她與《東張西望》「小鮮肉」主持曾錦燊過從甚密。

陳庭欣闊太夢碎回歸樸實

隨著八年情的結束，陳庭欣的「10億女友」光環亦隨之褪下，生活迎來了翻天覆地的變化。她已搬離昔日月租10萬、位於九肚山的3千呎獨立屋愛巢，遷往她於2020年以900萬元購入黃大仙一個500呎的單位獨居。陳庭欣過往出入有司機駕駛七人車接送的公主級待遇不再，如今凡事只能親力親為，靠自己駕車代步。日前《東周刊》直擊，她結束活動後，僅與工作人員到茶餐廳用餐，作風變得相當樸實。據《東周刊》報導，分手初期陳庭欣一度傷心欲絕，但在好友的陪伴與支持下，已逐漸走出陰霾，將重心轉移至工作，態度也變得比以往更為謙卑低調。與此同時，有傳她與《東張西望》的爆肌「小鮮肉」主持曾錦燊近期過從甚密，兩人不僅私下經常相約，陳庭欣更在IG上為對方公開拉票，似乎已準備好迎接新的開始。

楊振源派對狂歡盡顯風流本色

相對於陳庭欣的低調療傷，恢復單身的楊振源則是馬不停蹄地享受人生。他先後飛往日本、馬爾代夫等地旅遊玩樂，生活多姿多彩。早前楊振源生日，他更於九肚山豪宅舉行狂野派對，不僅有賓客酒後興起玩「人體盛」，身為主角的楊振源更是肆無忌憚地周旋於不同女伴之間，貼身熱舞，盡顯風流本色。據《東周刊》報導，現年約47歲的楊振源為了讓自己保持最佳狀態，除了勤力健身操肌，最近更接受醫美療程，務求以更年輕俊朗的面貌，為重新「上市」做足萬全準備，絲毫不見分手後的落寞，繼續其精彩的富豪人生。

楊振源桃花旺盛令陳庭欣心死

有陳庭欣的密友向《東周刊》爆料，真正讓陳庭欣心死的，是男方過於旺盛且毫不避諱的桃花。楊振源即使在與陳庭欣交往期間，桃色新聞依然此起彼落，從名模到閨密都曾捲入其中，甚至被貼街招追討「情債」，讓作為正印女友的陳庭欣不勝其煩。據悉，她不願再為這隻「無腳的雀仔」作無限期等待，毅然決定在邁入40歲前斬斷情絲，揮別這段充滿不安全感的關係。