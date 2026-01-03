陳庭欣晒銀紙暗示失戀有運行？日前哭談與「10億男友」楊振源分手 甩拖後入馬場High爆

陳庭欣（Toby）早前宣布與拍拖8年、被傳有10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）分手，被指做闊太夢碎。雖然她一度在受訪時難忍淚水，但似乎已迅速整理好心情，回復精彩的單身生活。日前她在IG分享入馬場贏錢的喜悅，看來情場失意，但卻很有橫財運。

陳庭欣告別舊情後迎來好運

日前，陳庭欣在IG限時動態分享了一張在馬場拍攝的照片。從照片可見，她手持數張港幣鈔票及一張賽馬彩票，彩票上的派彩金額清晰可見，背景則是馬場看台。她興奮地分享自己贏馬的時刻，似乎暗示告別舊情後迎來好運，生活依舊多姿多彩。不少粉絲見狀，都紛紛為她送上祝福，希望她能盡快走出情傷，迎接新的開始。

陳庭欣拍拖8年始發現與楊振源三觀不合

陳庭欣早前宣布與楊振源正式分手，她透露，兩人實際上已分開近三個月，並強調分手不涉及第三者，而是「因了解而分開」。她表示，雙方在價值觀上有所分歧。對於8年情逝，她表示雖然可惜，但勉強走下去對彼此都不好。回復單身後，陳庭欣選擇積極面對，計劃將更多時間留給家人與寵物。與此同時，其前度楊振源的生活依舊精彩，分手後不僅慶祝生日，還前往香格里拉旅行。

