陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩

現年38歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖8年屢傳婚訊，可惜最後「婚」訊變「分」訊，陳庭欣昨日（29日）宣布與楊振源分手，8年前玩完！

陳庭欣罕談與楊振源分手經過

陳庭欣表示兩人「因了解而分手」，當中不涉及第三者，她又指兩人的三觀並非一樣，但其中並不是指結婚。其後陳庭欣再接受TVB娛樂新聞台的訪問，罕談兩人分手經過：「生活就係咁，你要接受晒好嘅面同唔好嘅面。」回復單身的楊振源，生活亦過得精采。

陳庭欣二人分手差不多有三個月

陳庭欣與楊振源的感情一直備受矚目，自從升呢做「十億女友」後，陳庭欣的生活亦越來越富貴，衣食住行都變得行頭十足，由公屋進駐男友位於九肚山的豪宅兼周身名牌，還經常以「老闆娘」姿態為男友的生意撐場，所以屢傳婚訊，但遲遲未有結婚消息，陳庭欣亦多次表示仍沒有這打算。陳庭欣昨日再接受TVB娛樂新聞台的訪問，她表示二人分手差不多有三個月：「我哋差唔多8年，大家經歷過嘅嘢都好多，一段嘅感情無論能唔能夠行落去呢，過往一齊相處過都係值得去收藏、珍惜，喺每一段感情裏面都係學到令到自己成長，所以今次呢一段都唔例外。」

陳庭欣因了解而不了解所以分開

陳庭欣坦言對分手有點慨嘆，可惜因三觀不合，勉强行落去對大家都不好：「可能係突然之間知道咗，原來對方係咁嘅諗法，又或者可能『乜我以為你不嬲都係咁諗，但原來你實際唔係咁諗』，所以我都有諗過我哋可能係因了解而不了解所以分開，意思係我了解咗原來發現，佢有啲嘢係不能了解，點解你係會想咁樣行、咁樣諗同咁樣做，呢啲嘢係兩個人先會明日。」陳庭欣續說：「其實我發現我哋都冇乜點坐低傾，好似大家就已經知道咗『就咁行啦』，啲人聽到我咁講可能好奇怪，但如果相處咗成八年、十年跟住分開，其實我都唔係一個好新鮮嘅例子，即係你去到嗰個位，大家就明㗎啦，唔需要特別仲要坐講。」

陳庭欣分手後仍有事情要處理

回復單身後，陳庭欣表示仍有不少事情要處理：「原來咁多年一齊，其實有啲嘢未必可以即刻分得開。但係唔緊要，時間，我個人都會比較..positive啲囉，而家自己單身多返時間，大家明啦，即係拍拖你一定會諗埋對方嘅嘢，咁可能到時我就會更加多時間陪下我啲小動物啦，陪下屋企人啦。今次我可能認到一啲真係好關心我嘅人。又要認到一啲朋友可能係，原來我以為我之前我同你咁close，但你一句都冇問候我。當然，佢哋可能唔知點樣問候，我都明。但有時有啲事件，真正發生嘅時候，唔係齋吃喝玩樂嘅時候，你就會知道，原來佢哋對我咁好嘅，我初初都好擔心要講，但係ok㗎。」陳庭欣的前度楊振源生活亦不愁寂寞，輪流與家人及同事慶祝生日後，日前又出發香格理拉旅行，分別去了玉龍雪山與及虎跳峽等地探索世界。