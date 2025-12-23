TVB嚴格執行禁愛令？劉佩玥周志文、陳曉華朱敏瀚唔認愛 《東周刊》獨家爆何沛珈阮浩棕分手

29歲的何沛珈自2020年參選港姐入行後，備受TVB力捧，其後加入《東張西望》後，迅即升呢做《東張》女神，近年與「星三代」阮浩棕傳緋聞，但兩人均避談拍拖一事，最新一期《東周刊》獨家報導何沛珈與阮浩棕驚爆分手，結束兩年地下情，二人手的導火線，除了聚少離多之外，主要是TVB為力捧兩人上位，嚴格執行「禁愛令」，不准旗下花旦小生將戀情浮面。日前，何沛珈被《東周刊》獨家捕捉到單獨睇戲，飽受失戀之苦的她暴瘦兼神情憔悴。

TVB上位小生花旦玩「地下情」

但戀情不能浮面的，又豈止何沛珈與阮浩棕這一對。有指TVB為免影響旗下小生、花旦兼小花接Job而下達「禁戀令」，要求他們即使拍拖亦要玩「地下情」，所以丁子朗與郭柏妍、周嘉洛與陳瀅與及朱敏瀚與陳曉華等人，都不能將戀情對外公開，即使緋聞傳到興起，但統統要避談，只以以「專注工作」作例牌回應。

相關閱讀：阮浩棕賀緋聞女友何沛珈生日 感恩前輩陳艾懷緬嫲嫲梁舜燕

陳曉華朱敏瀚拒認愛

陳曉華與朱敏瀚在2019年首度在劇集《迷網》飾演情侶，有傳二人戲假情真，為了爭取更多時間相處，陳曉華與朱敏瀚在港島區共築愛巢，展開同居生活，在20241年傳出婚訊，但朱敏瀚只承認與陳曉華「了解中」並表示將來若有好消息一定會向大家公布。近年擔正不少劇集的陳曉華，繼台慶劇《金式森林》後，緊接又有《新聞女王2》，產量屬一眾女藝人之冠，堪稱近年的「劇后」，並憑《金式森林》角逐今屆視后，因此一直未敢承認與朱敏瀚的關係。

相關閱讀：陳曉華4字親回冧爆郭晉安譜忘年戀 《東周刊》獨家爆朱敏瀚出招箍實女友化解暗湧

陳懿德羅天宇秘戀一年

入行不足4年的陳懿德，在2024年被爆出與羅天宇秘密交往一年，兩人均稱對方為「好朋友」，並表示多數是與一群朋友聚會，但他們的互動卻顯得相當曖昧。備受力捧的陳懿德除獨挑大樑成為《萬千星輝頒獎典禮2024》的唯一司儀外，更勇奪「最佳女新人」獎，早前更獲安排孭飛《聲秀》主持，並入圍今屆台慶頒獎禮的「最佳女主持」10強 ，上位神速，即使二人拍拖被斷正，只會以甜蜜互動和曖昧態度拒認戀情。

相關閱讀：TVB「情侶」羅天宇陳懿德外遊洩蜜 戀情升溫鐵證曝光 德德穿性感低胸裙尼羅河畔大解放

劉佩玥周志文愛情長跑不公開

今年連環主演《奪命提示》、《執法者們》、《俠醫》及《巨塔之后》的劉佩玥（Moon），戲路甚廣，並入圍今屆台慶頒獎禮的「最佳女主角」10強。日前，她更在廣州舉行「處女」個人音樂會，獲得全方位力捧；曾有指人劉佩玥與周志文（Adrian）秘密交往超過七年，經常被拍到私下約會，例如一同出遊、行街購物，甚至參與對方的家庭聚會，兩人始終堅稱對方是「好朋友」，外界有指兩人的事業發展存在「女尊男卑」的情況。劉佩玥曾解釋，因為母親思想較為傳統，擔心戀情曝光會影響她的事業，所以她希望在感情穩定、有結婚共識後才會公開。

相關閱讀：周志文被《東周刊》獨家直擊與劉佩玥拍拖 曾傳追女惹禍成TVB棄將 形象輸胞弟周志康

何沛珈阮浩棕兩年情斷？

陳瀅周嘉洛低調處理感情事

獲TVB打造成一線女星的陳瀅，之前劇接劇，曝光率爆燈，但自《痞子殿下》與周嘉洛傳出戀聞後，還被發現頻頻高調私下互動，周嘉洛多次被傳媒拍到出入陳瀅位於佐敦的豪宅，兼且高調地親密互動，但他們始終對外堅稱是「好好朋友」的關係，但作為TVB的重點藝人，其後兩人同場出席公開活動時，均會刻意分開受訪或減少互動，為免緋聞影響形象而採取的低調處理方式。

相關閱讀：陳曉華被《東周刊》直擊同郭晉安「蜜蜜斟」 首公開回應3字總結 剖析跟朱敏瀚最新關係