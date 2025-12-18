Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！

即時娛樂
更新時間：09:00 2025-12-18 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-18 HKT

80年代著名歌手蔡國權當年創下不少佳績，曾經憑《花之戀》、《不裝飾你的夢》、《懷念你一世紀》、《天意人心》與及為徐小鳳所寫的《順流逆流》締造了不少經典作品，可惜2002年11月13日在東莞發生交通意外受傷導致腦部嚴重受創，出現失智症及創傷後帕金森氏症而改寫了一生。

李修賢與蔡國權是中學同學

已淡出影圈多年的李修賢近年進駐抖音話當年，不時大爆很多圈中秘聞，日前李修賢又再拍片，原來他與蔡國權是中學同學：「我們在1966年是同班同學，他在學校上課，要是上一些不重要的堂，他老是拿著那個鼓棍打鼓，那鼓棍就敲桌子的。」對於蔡國權的悲慘遭遇，李修賢表示深切的惋惜與難過。影片播出後，引來不少迴響。

相關閱讀：金像影帝李修賢老態盡現 老人斑煙屎牙極嚴重 拍片爆料90年代巨星爛賭若非議

李修賢拍片談與蔡國權昔日往事

蔡國權在2002年在東莞不幸發生交通意外受傷，腦部嚴重受創兼出現失智症及創傷後帕金森氏症，並須要坐輪椅代步，而且說話有障礙。蔡國權隨後淡出幕前演出，獲安排在院舍居住，一眾昔日曾與蔡國權合作過的歌手，在2006年舉辦音樂會為他籌募醫藥費，當時徐小鳳、譚詠麟等都有現身支持。到了2008年，蔡國權獲頒再生會十大再生勇士選舉「傑出生命勇士」獎。今次李修賢在抖音拍片，除了談及與蔡國權的昔日往事外，還表示：「交通意外之後，他一直待在老人院，過的是一個廢人的生活，不能動躺在床上。他保養好一點的時候，他還在作曲。所以有時候覺得人，有時候那些意外真的​​很難講。唉，上天有時候真的很捉弄人。蔡國權那麼有天才的人，他一直從小，那個時候才十三、四歲，他已經​​在搞音樂、作曲、唱歌。我比他晚，我拍電影都要十七、八歲才去拍電影，他十三歲就研究音樂，所以呢，往往中，所有的事情是命中注定。」

李修賢的短片引來不少迴響

李修賢的短片引來不少迴響，有人說：「原來你們是同學啊，現在很少看到他的消息了！」、「太可惜了，寫不了歌了，天妒英才，好喜歡他的歌，是個全才。」、「人生無常，可惜了蔡國權的才華。」、「這件事情我們知道，太可惜了。」、「如果他不出車禍，應該會有更多经典歌曲的。」、「權哥好可憐，出咗交通事故入住老人院，一個音樂才子，後來小鳳姐經常有去探望。」甚至有人稱蔡國權定居在內地的護老院，但亦有指他在香港生活。不過在2022年，有粉絲在蔡國權的家人安排下到護理院探望過偶像，當時蔡國權精神奕奕，向鏡頭展現燦爛笑容，為粉絲們簽名兼與眾同樂，表現非常精靈：「蔡生仍然可以認到親人和朋友，他很叻啊！不被命運擊敗，仍然樂觀面對。」

相關閱讀：李修賢有對高顏值混血孫仔孫女 前空姐妻甚少露面 被指有位前港姐知己？

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲。
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
9小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
14小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
18小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
15小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
18小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
16小時前
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
樓市動向
3小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
10小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
2025-12-17 08:00 HKT
79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得
79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得
保健養生
15小時前