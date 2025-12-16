Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

安德尊「女友」唔止宋芝齡？享齊人之福一拖三 《東周刊》獨家爆大王仲有兩個紅顏知己

即時娛樂
更新時間：10:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-16 HKT

64歲安德尊（大王）感情生活一直撲朔迷離。近日，他先在好友林嘉華的逼問下，間接承認與《流行都市》拍檔宋芝齡的戀情；豈料轉眼間，他又被最新一期《東周刊》獨家直擊與中女親密同行，更揭安德尊身邊還有一位傳聞中默默守候他20年的前助手Sophia（阿So），四角關係錯綜複雜，令外界好奇安德尊的「正印」究竟是誰。

安德尊戀宋芝齡疑幻似真

安德尊與宋芝齡這對相差17年的緋聞情侶，自2021年被拍到蹺手逛街後，關係便浮上水面。儘管兩人從未正面承認，但在幕前幕後打情罵俏已是常態，甚至在節目中模擬拜堂成親，獲網民大讚合襯。早前，安德尊在好友林嘉華追問下，首度「認愛」宋芝齡，讓這段戀情看似終於明朗化。

安德尊獲豐腴中女貼心陪伴

然而，就在「認愛」事件後不久，安德尊出席活動時，一聽到「宋芝齡」三字便立刻封口，態度180度轉變。更令人意外的是，活動現場有一名身形豐腴的女士全程陪伴安德尊。活動結束後，該名中女更立即上前與安德尊會合，兩人並肩而行，沿途有說有笑。女方更細心地為安德尊拿著換下的西裝，服侍周到。最後，安德尊親自駕車載著她離開，直奔銅鑼灣方向「撐枱腳」。

安德尊有位紅顏知己

除了宋芝齡與該名豐腴中女，安德尊身邊還有一位紅顏知己——前助手Sophia（阿So）。據悉，阿So自2005年起便陪伴在安德尊左右，兩人曾被拍到拖手過馬路，關係匪淺。安德尊在訪問中談及這位紅顏知己時，曾感性地說：「我希望佢係啦！總之你儲定人情！不過講真，我唔想結婚，因為適婚年齡已經過咗。」

坐擁三位紅顏知己，難怪連好友鄧兆尊也笑言，安德尊的性格與自己一樣「不會結婚」，並暗示安德尊身邊的伴侶另有其人。看來，64歲的「鑽石王老五」安德尊，仍然享受著如「無腳雀仔」般的單身生活！

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/48SxmJH

