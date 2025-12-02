李麗珍女兒與張明偉甜逛名店 《東周刊》獨家爆星二代戀情 李婉華大女、鍾麗緹大女男友揭秘

演藝圈「星二代」時常受到關注，其中李麗珍女兒許倚榕、鍾麗緹大女張敏鈞及李婉華大女Natalie，不僅繼承了母親的美貌與身材，感情生活也同樣多姿多采，而且愛得大方，從不遮掩！最新一期《東周刊》獨家直擊李麗珍女兒與男友張明偉甜逛名店之餘，更會李婉華大女、鍾麗緹大女的戀情內幕。

李麗珍女兒許倚榕戀富二代張明偉

27歲的許倚榕現職時裝創作總監，近期與曾在《愛•回家》飾演「佐治」的張明偉愛得火熱。張明偉家境富裕，其父為律師兼自由黨創黨成員之一。日前，兩人被直擊十指緊扣現身名店，許倚榕更貼心為男友挑選換季新裝，全程有說有笑，相當甜蜜。母親李麗珍對張明偉亦讚不絕口，欣賞他有才華又努力。

鍾麗緹女兒張敏鈞與健碩男友鴛鴦戲水

27歲的張敏鈞與同為演員及模特兒的29歲男友Julian Nelson愛得癡纏。張敏鈞曾言喜歡外表「壞男孩」、內心溫柔的類型，而高大健碩的Julian完全符合條件。兩人常在社交平台分享甜蜜點滴，更曾一同享受冰浴加桑拿的「冰火鴛鴦戲水」，期間耳語親吻，極度纏綿。鍾麗緹對這位「未來女婿」亦相當滿意，更稱讚他神似搖滾巨星Mick Jagger。

李婉華女兒Natalie與學霸高調放閃

李婉華22歲的大女Natalie，不但是多倫多大學畢業的高材生，現更於紐約大學攻讀碩士。近日，她在IG上大方放閃，分享與外籍男友的親密自拍。相中可見男友有一頭曲髮及濃眉，相當有型，而她則緊貼在男友臉龐，樣子甜到漏，並以心形圖案示愛。雖然母親李婉華暫時不支持她參選港姐，希望她先完成學業，但看來Natalie在愛情方面已收穫滿滿。