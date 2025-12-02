回顧李麗珍、鍾麗緹、李婉華三大性感女神轟烈情史 《東周刊》獨家爆星二代戀情內幕

演藝圈「星二代」時常受到關注，除了因為他們遺傳了父母的優良基因，未出道已經「星味極濃」外，有的「星二代」連情史都得盡得父母真傳，甚至來得還要豐富，絕對青出於藍。最新一期《東周刊》獨家直擊李麗珍女兒與男友張明偉甜逛名店之餘，更會李婉華大女、鍾麗緹大女的戀情內幕。

李麗珍、鍾麗緹、李婉華年輕時愛得轟烈

其中李麗珍女兒許倚榕、鍾麗緹大女張敏鈞及李婉華大女Natalie，不僅繼承了母親的美貌與身材，感情生活也同樣多姿多采，而且愛得大方，從不遮掩！而三人的媽媽，年輕時同樣愛得轟烈，但卻有不同的際遇。

李麗珍情路最坎坷？

李麗珍的感情生活充滿話題性

性感女神李麗珍的感情生活，如她的電影一樣充滿話題性。年輕時愛情至上的李麗珍，直認被愛情沖昏頭腦與著名作詞人潘源良的戀情，分合多次，始終是外界關注的焦點。兩人因合作電影《戀愛季節》結緣，但當時潘源良已有家室。多年後重逢，兩人愛火重燃，但感情路依舊波折，數度分合。除了潘源良，李麗珍也曾與錢嘉樂因戲生情，但戀情同樣未能開花結果。 另外，她與太極樂隊成員雷有暉的一段情，也曾一度傳出婚訊，可惜最終仍以分手收場。最為轟動的，莫過於她與已婚髮型師Jacky Ma的緋聞，其妻甚至出書大爆三人關係，在當年引起軒然大波。59歲的李麗珍曾表示有一段時間好痛苦，疫情期間父母相繼離世，連愛犬都到彩虹橋。不過她認為崎嶇之路已經過晒，現在平平淡淡、身體健康、工作順利，又有女兒陪伴已經好幸福，或者到70歲時會遇上一個真心關心她的伴侶。

鍾麗緹歷三段婚姻如今幸福滿溢？

鍾麗緹與張倫碩似母子多過夫妻

「性感女神」鍾麗緹的感情世界，同樣多姿多彩。鍾麗緹曾經歷了三段婚姻，育有三名女兒。她的第一任丈夫是Glen Ross，兩人在1998年結婚，育有一女Yasmine，但婚姻僅維持四年便告終。2003年，她與台灣音樂製作人嚴錚結婚，並誕下兩名女兒Jaden及Cayla，但這段婚姻亦於2011年劃上句點。2015年，鍾麗緹在真人秀節目中，與比她年輕12歲的男星張倫碩相識相戀，並於2016年步入婚姻殿堂。婚後，鍾麗緹的三名女兒更跟隨繼父姓張，一家五口樂也融融，雖然因為關係女尊男卑，而且又不時被指二人似母子多過夫妻，故此屢傳婚變，但二人未有受傳聞影響，鍾麗緹選擇更專注於兩人之間的實際相處與幸福感，她亦不時在社交媒體上分享家庭樂，幸福之情溢於言表。

李婉華情歸圈外人移加生活？

李婉華曾戀吳鎮宇、何家勁

李婉華在90年代以性感惹火而見稱，但感情生活未算太姿多彩，曾有兩段為人熟知的戀情。李婉華與影帝吳鎮宇在1989年因合作電視劇《公私三文治》而相戀，這段長達八年的感情，是她的初戀，當時兩,有指分手原因是李婉華想結婚組建家庭，而吳鎮宇專注於事業發展，於是導致了兩人之間日益增長的分歧，但她對吳鎮宇仍是讚不絕口。其後李婉華在1998與「展昭」何家勁交往，不過拍拖三年分手收場，她曾說：「何家勁係個好有上進心嘅人，拍拖嗰陣已經聽佢講想搞生意，但係我當時只想結婚生仔，但佢嘅工作基地卻喺內地，好難安定落嚟。我唔想再嘥時間，所以最後都係分手。」直到2001年，李婉華終覓得真命天子，與加拿大籍股票經紀李守正相戀，並於2003年在加拿大結婚：「嗰陣佢好聽我說話，乜嘢都冇所謂，而且佢讀書多啲點，我欣賞佢嘅價值觀、世界觀，最吸引我嘅係佢鍾意小朋友，亦好想結婚。」李婉華婚後育有一女及一對雙胞胎兒子，為相夫教子而決定淡出享受溫哥華的生活。