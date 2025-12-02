星級女婿大比拼！鄭丹瑞女婿掌家族生意 男星愛女伴侶係百億富三代 《東周刊》獨家爆星二代戀情

近年多位「星二代」已長大成人，有人繼承父母衣缽入行，有人向其他範疇發展，眾人得天獨厚遺傳父母高顏值的基因，更成為網民談論焦點。最新一期《東周刊》獨家揭秘「性感星二代」戀情，更已經結婚的「星二代」，也有不少嫁得非常好，令人羨慕。

鄭丹瑞學霸女婿背景顯赫

鄭丹瑞（阿旦）的大女鄭瑤去年獲金融才俊Jacob Chan求婚，當時高調晒巨型鑽戒報喜。鄭瑤去年9月公開註冊儀式，宣布成為人妻，今年10宣布懷孕消息。鄭瑤的老公Jacob大有來頭，在劍橋工程系畢業，是一名學霸外，曾在英國倫敦從事金融業，之後到哈佛修讀MBA課程，近年回流返港打理家族辦公室生意。

王曼喜揀同性伴侶

王敏德的大女王曼喜（Kayla）於2022年與同性伴侶攝影師Elaine Chen在美國舉行婚禮，為愛情長跑畫上句號。 Elaine的背景大有來頭，其中文名為陳逸寧，是香港恒隆集團創辦人之一陳曾燾的外孫女，家族資產驚人。王曼喜曾坦言當初向家人透露性取向時，母親馬詩慧一度爆發冷戰，最終獲家人的理解與祝福，現時Elaine已完全融入王曼喜的家庭，二人不時分享甜蜜生活放閃。

姜麗文情定工程師

秦沛女兒姜麗文（Lesley）與圈外工程師男友柏豪因為疫情，導致婚禮一直延期，最終於2022年在美國註冊結婚，當時家人未能出席，直到去年才在香港補辦婚宴。姜麗文曾透露2014年因情傷患上抑鬱症，曾有過輕生念頭，老公柏豪的出現，讓她重拾對愛情的信心。姜麗文婚後為夫移居美國，暫時沒有生育計劃，享受二人世界。

王馨平閃嫁金融才俊

王羽與林翠女兒王馨平於2001年與金融才俊富商李家輝（Stephen Lee）結婚，至今已24年，兩人恩愛如昔。王馨平曾透露父親王羽當年不看好她與鄭嘉穎的戀情，但與李家輝的相遇，是透過祖母的介紹。王馨平憶述第一次約會時，李家輝駕駛一輛低調的私家車，讓她覺得對方是一個可靠的人。有指王馨平新婚時獲老公贈無上限「黑卡」，對她極之寵愛。

關之琳兩入豪門

關山女兒關之琳的感情生活一直備受矚目，曾在節目《今夜不設防》中，自爆「甚麼樣的男人都試過」。關之琳過往的對象不少是非富則貴，1981年僅19歲時，關之琳不顧父母反對，與年長17歲的富商王國旌閃婚，二人認識僅兩個月，可惜第一段婚姻只維持9個月便結束。關之琳到2015年爆出與台灣國巨集團董事長陳泰銘「不是分手，是離婚」，震驚娛樂圈。據悉，陳泰銘是台灣第九大富豪，身家超過千億新台幣（逾248億港元）。二人秘密交往多年，最終仍分道揚鑣。