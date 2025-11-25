Candy《造星IV》出身被封COLLAR最高人氣成員 自稱從未拍拖 遭《東周刊》踢爆秘戀193

35歲的ERROR成員193（郭嘉駿），入行後經歷多段戀情，他遭最新一期《東周刊》踢爆，跟COLLAR成員Candy（王家晴）秘撻10個月。現年22歲的王家晴參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》入行，之後加入女團COLLAR成為團中「仙氣擔當」，憑甜美顏值擁有不少Fans，人氣相當不俗，2023年首次拍攝港產電影《邪Mall》即擔任女主角。王家晴曾向外表示自己是「A0」即從未拍過拖，如今和193撻着，換句話說這位女神終於實現初戀，進入人生新階段。

王家晴自稱A0極難追

王家晴憑仙氣高顏值於女團COLLAR穩坐一席，受歡迎程度不比人氣王Ivy So蘇雅琳、Marf邱彥筒和Day許軼低，但她入行後受訪，多次表示自己從未拍拖。2022年初，王家晴在接受訪問時表示，當時正值COLLAR剛出道，因此團員們都把重心放在事業上，無心戀愛。而在同年的另一次訪問中，王家晴透露自己從未談過戀愛，因此也沒有暗戀過異性。

王家晴被指是「A0專家」

她表示自己雖然沒有戀愛經驗，但對另一半的條件要求頗高，因此被媒體形容為「A0專家」和「極難追」。王家晴指自己從有2段似有還無的Puppy Love，不過就沒有發展，雖然自己是易動情，但「感覺好快冇」，當時就曾被森美直指她「冇愛嘅感覺」，難怪變成「A0專家」。

王家晴情傾冷靜型男友

對於理想男友，王家晴曾指自己喜歡冷靜型男友，因為她認為自己的性格比較急躁，所以希望未來男友的個性能夠冷靜沉穩，兩人可以互補。 而觀乎193之前多次作出惹火言論，又曾跟網民隔空對罵，似乎未必可以列入為冷靜沉穩的類別。

王家晴25歲前受2段情傷？

中學時期曾經是女子籃球隊、田徑隊及排球隊成員的王家晴，5年前於香港中學文憑考試獲得最佳五科成績24分，入讀香港城市大學社會科學學士（心理學），並於今年6月畢業。去年她跟Day許軼到台灣拍節目，當時就有算命師給她批命，指她於25歲之前要經歷2段情傷，更指她要受完情傷才可以結婚，婚後運勢更會大增。

