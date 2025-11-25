ERROR 193郭嘉駿暗撻師妹 《東周刊》獨家直擊與COLLAR成員Candy拍拖撐枱腳

現年35歲的ERROR成員193（郭嘉駿）被最新一期《東周刊》獨家揭露新戀情，對象是同屬ViuTV、年僅22歲的女團COLLAR成員Candy（王家晴）。據悉，兩人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》而擦出愛火，至今已秘密交往10個月。

193化身暖男司機對Candy呵護備至

近日193被爆新戀情，《東周刊》獨家直擊193駕駛銀色Benz G-Class座駕，接送剛在ViuTV收工的Candy。為保護剛萌芽的戀情，兩人見面後做足保密功夫，戴上帽子和口罩。193一改往日狂傲不羈的形象，對女友呵護備至，不僅耐心等待，更駕駛至尖沙咀與Candy共享火鍋晚餐。席間兩人有說有笑，氣氛甜蜜，餐後更一同返回193的住所共度春宵。

「A0女神」Candy迎初戀

193過往情史豐富，最為人知的是與「人氣女神」阿Gi（樊沛珈）的一段三年情，但戀情已於去年結束。今年7月，他曾強烈否認與Lolly Talk成員Tania的緋聞，如今看來是為保護與Candy的真正戀情。

193出歌向Candy傳情

Candy自《全民造星IV》出道以來，一直被稱為「A0女神」（從未拍拖）。她曾公開表示，理想型是像193或李光洙一樣的長腿Oppa。如今與193的戀情曝光，也意味著她正式告別單身，成為「A1」。據密友向《東周刊》爆料，193經常擔當司機接送Candy，更會準備早餐。他最近搬到沙田，與Candy的住處相近，兩人已發展至半同居關係。兩人的IG上亦早已洩「蜜」，例如曾一同欣賞舞台劇，Candy也曾佩戴193自家品牌的頸鏈自拍，低調放閃。據密友指，Candy被193的幽默感打動，雖然兩人相差13歲，但相處舒服，沒有代溝。而193最近推出的情歌〈你的名字 我的聖詩〉，更被認為是向女友傳情的作品。

193怕被伴侶管 無結婚打算

193過去曾自誇拍拖次數多不勝數，愛情觀是「啱就一齊，唔啱就飛」，並無結婚打算。他當時的擇偶條件是希望對方投契、不煩人、不要管得太嚴，最怕需要時刻報到和被查手機。如今他與Candy的甜蜜關係，似乎正因為Candy給予他足夠的自由度，完全符合他的理想條件。