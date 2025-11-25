ERROR情史大揭秘！保錡多索爆「女友」肥仔最專一 《東周刊》獨家爆193戀Candy

男團ERROR成員入行以來桃花運旺，最新一期《東周刊》獨家爆「193」郭嘉駿情陷細13年的同門師妹，與女團COLLAR成員王家晴（Candy）甜蜜約會，更被見到做司機管接送。除「193」郭嘉駿有傳去年飛甩拍拖逾3年的「人氣女神」阿Gi（樊沛珈）外，ERROR另外三位成員吳保錡、「肥仔」梁業、「阿Dee」何啟華，同樣感情生活精彩。

ERROR四子桃花旺

ERROR四子之中，以保錡換畫速度最頻密，曾與張沛樂（沙律）、網紅蔥蔥、菊梓喬傳戀情。「肥仔」梁業則與初戀女友阿芬離離合合藕斷絲連，而「阿Dee」何啟華入行後曾公開有女友文芊澄，二人於2015年開始拍拖，當時阿Dee曾稱女友是「默默守護他嘅女人」，但兩年前已暗示分手。

在ERROR四子中，保錡被視為新一代「女神收割機」，2021年爆出暗撻「性感女神」張沛樂（沙律），當年被指是疑似正印女友賴嘉賢（Carrie）開腔，聲討保錡「被分手」，更傳出保錡是「偷食慣犯」，事後保錡曾公開道歉「處理唔夠成熟」，但與沙律的一段情僅一年便結束。保錡於2023年9月被爆與電競KOL陳雪聰（蔥蔥）拍拖，卻遭蔥蔥暗示情變。

保錡緋聞不絕頻換畫

保錡去年傳出戀上菊梓喬，二人未曾認愛，但曾表示「了解中」，保錡更被拍到高調晒出印有對方照片的鎖匙扣，以證感情穩定。但保錡於去年10月曾傳出轉軚追「體育女神」黃捷穎（Vinky），二人在運動場結緣，女方更多次在社交媒體上載與保錡的跑步合照。

肥仔與初戀女友離離合合

相較於保錡的豐富情史，隊長「肥仔」梁業的感情路則顯得專一。肥仔與初戀女友「阿芬」拍拖多年，曾在2021年一度結束8年情，但二人一年後復合。當時阿芬曾在社交平台表示，與肥仔是因了解而分開，但會互相祝福及支持。復合後，二人感情穩定，肥仔亦專注於事業發展。

阿Dee曾認愛後暗示單身

至於「阿Dee」何啟華入行後，曾公開與節目《Good Night Show廣告女皇》文芊澄拍拖。二人於2015年相戀，阿Dee曾形容女友是「默默守護他的女人」。不過阿Dee在近年的訪問中暗示已經分手，並表示現時事業心重，認為拍拖並不實際。