成都女發現平台「以舊換新」漏洞 零元購逾3000件電器

四川成都有女子發現電商平台「以舊換新」活動有漏洞，通過大量下單再極速取消可以「零元購」產品，前後騙走逾3000件各類電器，警方要花8小時才完成清點。

警方耗8小時始完成清點

央視報道，成都市公安局武侯區分局機投橋派出所5月底收到某電商平台報警，指發現3711條超低價甚至零成本獲取了全新電器的交易，懷疑涉及犯罪。

警方調查後，發現平台前女員工張某有重大嫌疑，警方搜查張某家中發現大量涉案新電器，另一處張某租用的倉庫，更發現堆積如山的涉案電器，大部份為未開封。警方經8小時才完成清點。



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張某承認，無意中發現在「以舊換新」活動中，只要以很快的手速取消大量訂單，再返回小量訂單，便會顯示是「零元購」，通過兩次快速切換舊裝置選項的操作，張某全程沒有提供任何一台可供回收的舊家電，卻不用支付一分錢拿到了全新的小家電。

張某於是聯同多名親友及5名前同事，以同一手法不斷「零元購」電器，前後騙得逾3000件各類家電，打算以二手轉售牟利。

犯罪嫌疑人張某以及余某和李某因涉嫌盜竊罪，已被警方依法採取刑事強制措施，其他涉案人員主動退贓退賠，案件正在進一步偵辦中。