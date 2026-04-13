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吉林超市時髦大媽零元購 一查竟是7旬老翁扮女人︱有片

奇聞趣事
更新時間：11:25 2026-04-13 HKT
發佈時間：11:25 2026-04-13 HKT

吉林日前有超市發現一名裝扮時髦的大媽，行為古怪，異似零元購。警方到場後，成功在其大衣下搜出多件未付款商品外，更發現疑犯原來是一名年約70歲的易服老翁。

認貪吃零食易服作案

據延邊廣播電視台報道，日前吉林圖們市一間超市，發現有一名戴黑色口罩、短頭髮、化濃妝及穿黑色外套的時髦大媽，在貨架前行跡可疑，於是在閉路電視不斷留意對方，發現大媽拿起的貨品會神秘消失，疑似盜竊。

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超市方面，於是待大媽準備離開時，截停對方並報警。警員抵達時，大媽一直否認有盜竊，但在盤問及警方要求搜身下，終在大媽的外套下，搜出多件總價約60多元人民幣的貨品。

民警仔細觀察及盤查後，發現疑犯是男扮女裝。經調查，7旬男疑犯聲稱之前經過零食的貨架時，心生貪念，於是扮成女人作案。疑犯目前因涉嫌盜竊被行政拘留。

網民對案件嘖嘖稱奇，「老翁是誰家的爹娘啊」、「圖們都出這麼個人才」、「兩三萬的小城，出名了，兒女怎麼想」、「偷東西要花成本了，這假髮.化妝品.女士衣服.鞋……」、「配件挺全，nainai都有」、「這是人才呀   他必火」、「專門配設計的衣服」。

 

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