網絡安全公司指逾20款路由器設後門 全部深圳一公司製造

網路安全公司VulnCheck發表研究報告，指中國深圳智博通電子（Zbtlink）製造的逾20款路由器存在後門，每35秒連接回中國，令路由器使用者的網絡隨時可以被人入侵控制。Zbtlink暫未就指控有回應。

全球最少售出十萬部

路透社報道，VulnCheck首席技術官貝恩斯（Jacob Baines）發現Zbtlink製造的逾20款路由器，存在工廠後門，貝恩斯將此一後門命名為「Endless doors」（無盡之門）。

報道指，受影響的路由器估計最少有10萬部，已銷售到全球，但無法確定具體分佈，也不清楚有多少正在美國使用。



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貝恩斯指，這個後門每隔35秒便自動連接一個特定IP地址及在中國註冊的域名。控制這些域名的人可接管路由器，並進一步進入同一網路中的其他裝置。

他說，這些路由器用家多為小型企業或家庭辦公的消費者，可能完全不知道裝置存在這類風險。「如果我把它放在大學實驗室裡，就等於直接邀請對方進入實驗室，讓他們在網路中隨意遊走。這種能力可能造成毀滅性後果。」

涉事路由器全部由Zbtlink生產，分別以Zbtlink和Wiflyer品牌在全球銷售。

目前，Zbtlink尚未回應置評請求。