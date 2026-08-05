蜘蛛俠英雄重生︱Tom Holland大戰「手合會」 替身是「河南滴」

超級英雄電影《蜘蛛俠：英雄重生》正在全球大收旺場，電影中蜘蛛俠大戰忍者組織「手合會」的連場精彩動作更被影迷津津樂道。原來，當時蜘蛛俠面具底下有著一張中國面孔，種種高難度危險動作也是由中國「河南滴」演員王壯壯完成。

「雖然挨打但覺很帥」

據「紅星新聞」報道，王壯壯近日在社交平台分享與蜘蛛俠主角湯姆賀倫（Tom Holland）的合照，以及王壯壯在扮演蜘蛛俠替身時的裝扮及拍攝花絮。

王壯壯表示，他主要負責蜘蛛俠的高難度動作及危險戲份，拍攝期間吃了不少苦頭，不但經常倒地、捱打，還要完成各種高強度武打動作。不過，他笑說：「雖然挨了不少打，但覺得自己很帥。」



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他又透露，在《蜘蛛俠：英雄重生》中，經常出現忠奸切換情況，「替完蜘蛛俠，下一場馬上又去演忍者」，王壯壯指，電影需要大量動作場面，替身經常同時飾演多個不同角色，在鏡頭前後快速轉換身分，是劇組拍攝的日常。

對於成為湯姆賀倫的替身，王壯壯指湯姆賀倫私下十分親切，沒有架子，對工作人員的態度很友善。女主角辛蒂雅（Zendaya）同樣隨和友善，到拍攝現場幾乎不帶助手，給他深刻印象。



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中國動作演員參演荷里活大片，成為內地網民熱議，紛紛留言，「蜘蛛俠替身是『河南滴』」、「原來真正飛天遁地的是河南弟」、「替身也是英雄」、「河南弟也是蜘蛛俠」。