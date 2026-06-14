也門「蜘蛛俠」︱為搵食零防護攀120米火山口 失手直墜高溫硫磺湖死亡︱有片

以徒手無繩索、無安全帶攀爬懸崖聞名的也門極限攀岩者卡卡．本．安塔爾（Al-Qa’qa’ bin Antar），因其驚人技術而被譽為「也門蜘蛛俠」。然而，他於6月12日在達萊省（Dhale）達姆特地區（Damt）挑戰高達120米的哈拉達特達姆特火山口（Haradhat Damt）時，不幸失足，墜入火山口深處的高溫硫磺湖死亡

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被稱為「也門蜘蛛俠」的本．安塔爾。cenariumam@X

「也門蜘蛛俠」攀爬火山口時失足墜亡。The Siasat Daily@X

遺體24小時後尋獲

據《也門監察》（Yemen Monitor）由於事發火山口地形極其陡峭、通道受限且內部環境險惡，搜救行動面臨巨大挑戰。當地民防部門隨後部署了配備專業裝備與照明設施的潛水及水上救援隊，在歷經近24小時的艱難搜救後，最終於翌日（6月13日）尋獲其遺體。

本．安塔爾在社群媒體上擁有一定知名度，過去經常分享自己攀登陡峭絕壁與火山地形的影片，甚至曾徒手在高處岩壁上寫下名字。然而，在這些高風險極限特技的背後，實則交織著無奈的經濟困境。

據《也門線上》（Yemen Online）此前報道，本．安塔爾曾公開承認，之所以冒著生命危險從事此類高空攀爬，完全是為了擺脫貧困並藉此賺取收入以維持生計，不料最終仍遭遇不測。