Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

也門「蜘蛛俠」︱為搵食零防護攀120米火山口 失手直墜高溫硫磺湖死亡︱有片

即時國際
更新時間：18:13 2026-06-14 HKT
發佈時間：18:13 2026-06-14 HKT

以徒手無繩索、無安全帶攀爬懸崖聞名的也門極限攀岩者卡卡．本．安塔爾（Al-Qa’qa’ bin Antar），因其驚人技術而被譽為「也門蜘蛛俠」。然而，他於6月12日在達萊省（Dhale）達姆特地區（Damt）挑戰高達120米的哈拉達特達姆特火山口（Haradhat Damt）時，不幸失足，墜入火山口深處的高溫硫磺湖死亡

相關新聞：巴西女子玩笨豬跳 未綁繩被掟出直墮40米亡 ︱有片

被稱為「也門蜘蛛俠」的本．安塔爾。cenariumam@X
被稱為「也門蜘蛛俠」的本．安塔爾。cenariumam@X
「也門蜘蛛俠」攀爬火山口時失足墜亡。The Siasat Daily@X
「也門蜘蛛俠」攀爬火山口時失足墜亡。The Siasat Daily@X

遺體24小時後尋獲

據《也門監察》（Yemen Monitor）由於事發火山口地形極其陡峭、通道受限且內部環境險惡，搜救行動面臨巨大挑戰。當地民防部門隨後部署了配備專業裝備與照明設施的潛水及水上救援隊，在歷經近24小時的艱難搜救後，最終於翌日（6月13日）尋獲其遺體。

本．安塔爾在社群媒體上擁有一定知名度，過去經常分享自己攀登陡峭絕壁與火山地形的影片，甚至曾徒手在高處岩壁上寫下名字。然而，在這些高風險極限特技的背後，實則交織著無奈的經濟困境。

據《也門線上》（Yemen Online）此前報道，本．安塔爾曾公開承認，之所以冒著生命危險從事此類高空攀爬，完全是為了擺脫貧困並藉此賺取收入以維持生計，不料最終仍遭遇不測。

最Hit
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
影視圈
6小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
9小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
19小時前
「小巴恐懼症」發作 港女直擊鄰座蚊滋咁細聲嗌有落慘遭飛站 結局聞者心酸｜Juicy叮
「小巴恐懼症」發作 港女直擊鄰座蚊滋咁細聲嗌有落慘遭飛站 結局聞者心酸｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黃大煒離世終年61歲 香港出生家世顯赫 台灣爆紅被封搖滾教父 名曲〈你把我灌醉〉成絕響
黃大煒離世終年61歲 香港出生家世顯赫 台灣爆紅被封搖滾教父 名曲〈你把我灌醉〉成絕響
影視圈
2小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
12小時前
港人對鞋帶的「執著」？港漂甩鞋帶獲途人提醒感窩心 港網民2原因解釋：刻在血脈裏的動作
港人對鞋帶的「執著」？港漂甩鞋帶獲途人提醒感窩心 港網民2原因解釋：刻在血脈裏的動作
生活百科
7小時前
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
影視圈
8小時前