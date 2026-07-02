俄情侶潛攀443米紐約帝國大廈塔尖 單膝求婚宣揚和平終雙雙被捕

近年，有不少極限運動員與網紅，頻頻藉驚險舉動宣示理念，如今紐約地標亦成為舞台。路透社報道，一對來自俄羅斯的冒險藝術家（Adventure Artist）情侶，於周三（7月1日）攀上美國紐約地標帝國大廈的塔尖，展示一幅呼籲世界和平的巨型橫幅，並疑似在現場進行求婚。兩人隨後被紐約警方拘捕。

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俄羅斯情侶登上帝國大廈塔尖，展示和平橫幅和示愛。美聯社

俄羅斯情侶登上帝國大廈塔尖，展示和平橫幅和示愛。美聯社

報導指出，這對情侶當時身穿黑衣並蒙面，潛登高達443米的紐約帝國大廈塔尖，並拉起一幅寫有「當愛的力量戰勝了對權力的愛，世界便會迎來和平」的黑底白字橫幅。有目擊者透露，男子隨後在塔尖單膝跪地向女友求婚，兩人繼而相擁親吻。

紐約警方發言人事後向法新社證實，涉事兩人已被拘捕，過程中沒有發生意外，亦無人員受傷。目前調查工作仍在進行，具體指控仍待確定。

帝國大廈雖然設有觀景台供公眾遊覽，但嚴禁遊客攀爬至更高處。過去曾有零星試圖攀爬該建築的事件，目前仍未清楚這對男女是如何成功登上塔尖。



冒險藝術家是指將探險精神、大自然或未知挑戰融入創作的藝術家。