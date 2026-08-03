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美的電飯煲憑「一張懵圈臉」紅到韓國 被玩成迷因圖甚至狗血劇

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更新時間：16:55 2026-08-03 HKT
發佈時間：16:55 2026-08-03 HKT

電飯煲不煮飯，竟然在網上「演起戲」來！內地知名家電品牌「美的（Midea）」一款迷你電飯煲，近日憑藉其極度抽象與魔性的外形，意外在韓國社交平台及各大論壇爆紅。由於其獨特的開蓋按鈕佈局與外形輪廓，在特定角度下會產生酷似人類面部表情的視覺聯想，隨即激發韓國及內地網民排山倒海的幽默解讀與「迷因（Meme）」二次創作，成為全網焦點。

無神雙眼配紅唇吐舌

據《消費者報道》等媒體報道，這款主打「一人食」的迷你電飯煲，設計本走簡約軟萌路線，豈料細節處卻自帶「表情包」效果：其加熱和保溫指示燈恰似一雙耷拉無神的雙眼，中間開蓋的按鍵凸起部分酷似「吐出來的舌頭」，加上粉紅色的邊緣輪廓，乍看之下宛如一雙性感紅唇。

對此，韓國網民對這款設計展開瘋狂惡搞。有網友將不同顏色的電飯煲擺在一起，透過AI濾鏡加持，腦補出「兩男一女吵架、吃醋、裝無辜」的「電飯煲之戀」狗血連續劇。

內地網民亦熱烈參與，笑稱設計師「絕對是個天才，自己樂了半天才敢投產」，並指出那個形似「舌頭」的關鍵部件，其實只是開蓋的開關按鈕。

官方順勢出表情包成功「躺贏」

事實上，這款電飯煲早在2024年夏天就曾出圈。當時美的官方非但沒有避嫌，反而順應民意，大方回應並順勢推出了一組官方惡搞表情包，被網友大讚「相當實用」，成功將用戶自發的「槽點」轉化為品牌互動的熱點。

業內人士分析，美的這次完全是「零投放躺贏」，小家電透過趣味性的留白成功被年輕人賦予社交屬性，雖然在韓國的銷售未有因此暴增，但無疑成功為品牌贏得了大量年輕人的好感與熱度。

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