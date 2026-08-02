湖北寶媽公共網球場上鎖自用 網民願出錢施毒招還擊

湖北有免費的公共網球場，遭多名自私寶媽佔領，在場內加鎖禁止外人使用，方便「自己人」接受私人網球訓練。網民對事件表示憤怒，有人獻出奇招，建議從外將網球場鎖死，讓自私寶媽們不能離開，甚至表明願意支付買鎖的金錢。

佔領場地供孩子私教

湖北襄陽網民「腦袋空空選手（下稱選手）」7月31日發片，稱日前到襄陽西灣公園的公共網球場打網球，抵達時卻發現免費開放的場地，被一群寶媽及其子女上鎖佔領。



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「選手」指，該群寶媽將網球場的鐵門拉上，在場內用鎖頭扣着，禁止其他人進入使用設施，場內有寶媽輪流看門口，只給她們認識的人開門放行。

投訴人指，該群自私寶媽每日清早便會派人霸場，供私人教練教授她們孩子網球，免費開放的公眾設淪為她們的私人場地。

網民紛教從外鎖上辧法

即使場地管理員多次溝通勸導，這群自私寶媽仍拒絕拆走鎖具，令其他民眾無法享用相關設施。



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短片在網上引起極大迴響，網民紛紛獻計，「破解的方法就是你也從外面上一個鎖就ok了」、「無法解決問題就擴大問題，你也掛個鎖」、「千萬不要往鎖眼裡滴502」、「一把鎖才多少錢，多買幾把，鎖上就把鑰匙丟了」、「誰還買不起一把鎖嗎，他鎖裡面你鎖外面」、「兄弟，你去買鎖，外面鎖上，錢我出」。

不過，有網民提醒，從外將自私寶媽們鎖在網球場內，可能涉及非法禁錮，建議先報警處理。