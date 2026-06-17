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怪獸家長︱山東男孩路邊玩火阿媽懶理 火勢失控齊齊速逃︱有片

即時中國
更新時間：11:10 2026-06-17 HKT
發佈時間：11:10 2026-06-17 HKT

「他只是個孩子」造成的怪獸家長與孩童問題，再引起關注。山東有影片拍到男孩在路邊玩火，旁邊疑是母親的家長，居然默許全程不阻止，直至火勢失控後，雙雙逃離現場，事件導致網民熱議。

網民憤怒籲警究責

內地網絡熱傳的這條山東的影片，據拍攝者代先生向荔枝新聞表示，事發於14日濟寧的街頭，他當時路過看見有一名約10歲的穿背心男童站在草叢邊，一名駕駛「電雞（電動單車)」疑是男童母親的家長則在旁邊。


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代先生指，首次經過時，看到男童在路邊點燃廁紙玩火，燒綠化帶的植物，家長則只在「電雞」上未有阻止。但當代先生再回來時，看見男童燃起的火勢越來越大，家長過程中亦繼續坐在車上，沒有嚐試滅火，男童見火勢失控，手足無措時，家長更直接駕車與男童一起逃去。

代先生指，當時見火勢越來越猛，起火點又在電燈柱旁，擔心會危及供電，於是走前用地上的沙滅火，在其他見狀途人加入後，終於合力將火撲熄。

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網民對事件極表憤怒，認為玩火男童固然頑劣，但縱容的家長更要不得，「報警，必須報警，把家長抓進去教育」、「不知道說什麼好、真是無語！」、「這樣放過，他們還有下次」、「故意縱火未遂」、「以後小孩縱火讓社會教」。

 

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