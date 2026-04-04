生仔要考牌︱酒店提醒孩子勿玩旋轉門 巨嬰父報警迫員工鞠躬道歉

養不教誰之過！酒店旋轉門屢有小童亂玩出意外，有酒店員工在提醒孩子安全，不要玩門，卻遭孩子父親指態度不夠溫和，對孩子造成心理創傷，報警迫酒店員工鞠躬道歉。事件引發網民強力批評，認為酒店未有保護員工，民警縱容刁民。

網民群批民警縱惡

網絡流傳的影片顯示，疑是被迫道歉的酒店員工，將事發時的影片公開，但在片上配上道歉字幕。



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影片中未有透露事發地點，但能清楚收錄到涉事人的對話。事件發生於3月28日下午，有男家長憤怒的不斷責罵一名酒店員工，指其制止他的孩子玩酒店旋轉門時，語氣態度不夠溫和，令孩子的心靈受到創傷。

酒店員工則保持禮貌解釋，當時是為了防止孩子被旋轉門夾傷，作出提醒，但不為暴怒的男家長接受。

事件最終報警處理，男家長迫酒店員工在民警監督下，對小朋友鞠躬道歉，住客始肯放過該員工。



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大量網民紛紛批評涉事酒店及處理投訴的民警，「民警和稀泥，對社會公德破壞更深」、「合格的JC（警察）怎麼那麼少呢」、「誰報警誰有理是嗎？」、「看一個人為人如何就看ta對待服務員的態度」、「這種家長……要是孩子被門夾死了肯定少不了要訛酒店一大筆錢」、「酒店就不管管，保護員工？」、「巨嬰不是天生的，是被一次次『和稀泥』慣出來的」。