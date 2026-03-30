上海巨嬰︱情侶縱容毛孩途人腳邊屙屎 拒道歉反叉頸挑釁受害人

上海有疑是情侶民眾在公園放狗時，任由寵物犬在途人腳邊大便，惹來當事人母親不滿，情侶拒絕道歉，惡人先告狀反罵對方，更一度出手對女事主叉頸威嚇，情侶囂張行徑惹來周邊途人不憤，爆發激烈罵戰。事件引起網民熱議，紛指「管人重要過管狗」。

路人仗義群斥狗主

網上流傳影片，顯示29日傍晚，在上海某公園內，有一對疑是情侶的女子在放狗，期間狗主任由寵物犬在一名男孩腳旁排便，不作道歉也不清理便離開，惹來男孩母親不滿。

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該對情侶非但未有表示歉意，反而惡言挑釁及指罵男孩母親，雙方爆發爭執，期間穿灰背心的「男」方突然伸手叉著男孩母親頸部威嚇，引來目擊者不滿，紛紛指責二人橫蠻。

情侶沒有絲毫愧疚，繼續反罵眾人，背心「男」一度向男孩威嚇「門牙也打掉你」，又指其女友「有病」，不准民眾罵自己女友。當發現有民眾拍片取證時，還一度上前企圖搶奪手機。



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直至男孩母親表示已經報警，二人即放棄糾纏，一邊罵在場不值她們所為的民眾一邊離開。

有網民發現，穿背心的「男方」，其實是作中性打扮的女子，相信二人是同性蜜友，「以為是男的。。。結果蕾絲邊。。。。」、「必須拘留+重罰，嚴懲，否則難以平民憤」、「叫她男孩子那麼激動」、「黑背心是個鐵t吧」、「看到了吧，不是養狗就是有愛心」、「社會還是對惡人太寬容了」、「狗主比狗凶殘暴躁是問題」。