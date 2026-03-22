巨嬰情侶？︱酒店客叫奶茶漏報房號 不滿要前台自取飲完再「屈」未送貨

外賣平台的投訴機制，易遭缺德者濫用誣告騎手。浙江杭州有情侶點外賣時，未有註明房號，不滿騎手拒絕送上房，情侶之後到前台取走飲用完後，再投訴外賣員未送餐，害外賣員被罰款。

外賣員無辜被罰餐損費

網上流出涉事女騎手用運動相機拍攝的影片，顯示在21日杭州某酒店，有一對年輕情侶住客，在點外賣時，下單未有註明房號，騎手依規定將奶茶送到酒店前台，再通知客戶可到前台取飲品。

涉事情侶要求騎手送上二人居住的4樓房間被拒絕後，到前台取走奶茶並飲用，再向外賣平台投訴，再以「未收到餐」為由誣衊外賣員，成功獲退款。

被扣餐損費的外賣員，與情侶理論無效後報警求助。雙方到了派出所後，情侶在警員詢問下，始承認成功取餐，並已在酒店飲完奶茶。最終，在警員調解下，該對缺德情侶退還30元餐損費予被冤枉的外賣員。

網民一面倒批評該對貪心情侶，「誣告不負責唄。慣的」、「有可能是慣犯」、「真是物以類聚，其中一個正常也不會讓另一半這樣」、「報假案不行政拘留嗎？」、「欺負外面騎手必須嚴懲」、「這女的也是挺笨，邏輯混亂」、「法律再不對這種沒事找事的人加以嚴厲懲罰，以後這樣毫無道德底線的」、「倆不知廉恥的東西」。